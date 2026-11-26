Brad Pitt y Angelina Jolie fueron durante varios años una de las parejas más famosas de Hollywood. Sin embargo, tras anunciar su separación en 2016, los actores comenzaron una serie de procesos legales que no solo estuvieron relacionados con su divorcio, sino también con los negocios que iniciaron cuando estaban juntos.

Uno de los motivos por los que los famosos continuaron enfrentándose en los tribunales fue Château Miraval, una propiedad ubicada en Francia en la que ambos apostaron por la producción de vino y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un problema para ellos.

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Aunque los actores lograron finalizar su divorcio en diciembre de 2024, todavía tenían asuntos pendientes relacionados con este negocio. Ahora, tras varios años de demandas y acusaciones, se dieron a conocer noticias sobre la situación legal de los famosos.

Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo tras pelea por viñedo

Todo parece indicar que Brad Pitt y Angelina Jolie están dispuestos a dejar atrás uno de los conflictos que durante años los mantuvo enfrentados, incluso después de haber puesto fin oficialmente a su matrimonio.

La revista People dio a conocer que los representantes de ambos actores compartieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que llegaron a un acuerdo extrajudicial por Château Miraval.

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Los famosos explicaron que detrás de esta decisión está el interés por procurar el bienestar de su familia.

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en aras del bienestar de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, señala el comunicado.

En el mismo mensaje, los protagonistas de Sr. y Sra. Smith aprovecharon para aclarar que las declaraciones que se han publicado en distintos medios de comunicación y que supuestamente provienen de personas cercanas a ellos no tienen relación con ninguno de los dos.

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“Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene, del hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, concluyeron.

Por ahora, ninguno de los actores ha dado a conocer las condiciones del acuerdo ni qué sucederá con otros asuntos legales que pudieran tener pendientes.

¿Qué pasó entre Brad Pitt y Angelina Jolie por el viñedo francés?

Lo que en algún momento fue un negocio que Brad Pitt y Angelina Jolie compartieron terminó por convertirse en una de las razones por las que los actores siguieron en contacto a través de sus abogados tras su separación.

Los problemas comenzaron en 2021, año en el que la protagonista de Maléfica vendió su participación en Château Miraval a Tenute del Mondo, compañía que forma parte de la división de vinos del Grupo Stoli.

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Al enterarse de la venta, Brad Pitt decidió tomar acciones legales contra su exesposa. En 2022, el actor presentó una demanda en la que aseguró que ambos habían acordado que ninguno podía vender su parte del negocio sin consultar al otro y contar con su autorización.

La versión del actor fue rechazada por Angelina Jolie, quien aseguró que no necesitaba el permiso de Brad Pitt para vender su participación en el viñedo.

Como respuesta a la demanda, la famosa presentó una contrademanda en la que acusó al padre de sus hijos de estar "librando una guerra vengativa" en su contra.

Brad Pitt en la F1 / Reuters

A lo largo de este proceso también surgieron diferencias por algunos documentos que la actriz se negó a entregar, debido a que, según explicó, estaban protegidos por la confidencialidad que existe entre un abogado y su cliente.

Angelina Jolie se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad

Otro de los puntos que generó diferencias entre los famosos fue un acuerdo de confidencialidad que, según los abogados de Angelina Jolie, Brad Pitt quería que la actriz firmara para comprarle su parte del negocio.

El equipo legal de la famosa aseguró que el actor desistió de comprar su participación en Château Miraval cuando ella se negó a aceptar dicha condición.

En documentos presentados ante las autoridades se señaló que el acuerdo supuestamente estaba "diseñado para forzar su silencio sobre sus abusos y su encubrimiento".

Angelina Jolie y Brad Pitt en alfombra roja Mezcalent

Estas declaraciones volvieron a poner sobre la mesa lo sucedido en un avión privado en 2016, cuando los actores viajaban junto a su familia.

En aquella ocasión, Brad Pitt presuntamente agredió de manera física y verbal a integrantes de su familia. El caso fue investigado por las autoridades, pero no se presentaron cargos contra el famoso. Angelina Jolie tampoco presentó cargos.

La pelea por el viñedo continuó después de su divorcio

Ni siquiera la conclusión de su divorcio en diciembre de 2024 fue suficiente para que los actores dejaran de enfrentarse en los tribunales, ya que todavía había diferencias sobre la venta de una parte de Château Miraval.

Durante junio de 2026, el protagonista de Troya obtuvo una resolución a su favor en otro proceso legal relacionado con el Grupo Stoli.

El famoso sostenía que algunos inversionistas de dicha compañía tenían información importante sobre la manera en la que Angelina Jolie había vendido su participación en el negocio.

Angelina Jolie y Brad Pitt en alfombra roja Mezcalent

Para agosto de ese mismo año, los abogados de Brad Pitt continuaban buscando la manera de obtener documentos sobre las finanzas y el patrimonio de la actriz como parte de la investigación relacionada con la venta.

Después de varios años de desacuerdos, demandas y declaraciones por parte de sus abogados, Brad Pitt y Angelina Jolie finalmente encontraron una manera de resolver el conflicto por el viñedo francés fuera de los tribunales, aunque se desconoce qué condiciones aceptaron para conseguirlo.