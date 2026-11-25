La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio quedó atrás, y ambos actores parecen estar disfrutando de nuevas oportunidades en el terreno sentimental. Después de confirmar su separación matrimonial, la actriz sorprendió al revelar que se está dando una nueva oportunidad en el amor, noticia sobre la que su exesposo ya fue cuestionado por la prensa.

Lejos de mostrarse molesto, Alexis respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: “Cada oveja con su pareja”. El protagonista de telenovelas también aprovechó el encuentro con los medios para expresar sus buenos deseos hacia Cinthia y hablar de la etapa personal que atraviesa actualmente.

Alexis Ayala opina sobre el nuevo novio de Cinthia Aparicio

Alexis Ayala, actor. @alexisayala

Al ser cuestionado sobre la nueva relación de su exesposa, Alexis Ayala se mostró tranquilo y aseguró que lo importante es que cada persona encuentre su felicidad.

La vida es muy sabia, cada oveja con su pareja. Bendiciones para todos y a vivir bonito, ¿no? Pero ver para adelante, siempre ver para adelante y que a todos en la vida nos vaya bien”, expresó ante las cámaras.

El actor también compartió una reflexión sobre las nuevas oportunidades sentimentales y los cambios que llegan después de una ruptura.

Después de un amor viene otro amor; después de una puerta cerrada se abre otra”, comentó.

Sus palabras llamaron la atención porque, pese al interés que ha generado su separación, Alexis evitó hacer comentarios negativos sobre su expareja. Por el contrario, dejó claro que prefiere mirar hacia adelante y desearle lo mejor.

¿Quién es el nuevo novio de Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio, actriz. @cinthiaaparicio

La actriz está comenzando una relación con Hugo Martínez Manterola, un empresario dedicado al negocio ganadero que no forma parte del medio artístico.

De acuerdo con lo que ha compartido Cinthia, se trata de una persona a quien conoce desde hace muchos años. Incluso, sus respectivas familias mantienen una relación cercana, por lo que no son desconocidos el uno para el otro.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló abiertamente de esta nueva etapa y reconoció que se encuentra feliz y tranquila.

Cinthia explicó que la vida la sorprendió al reencontrarse con alguien con quien tiene muchas cosas en común. También señaló que está disfrutando la oportunidad de conocerse desde otra perspectiva, sin apresurar las cosas.

Aunque se mostró emocionada por este romance, ha preferido mantener la vida privada de su pareja lejos de la exposición mediática.

Alexis Ayala tiene una relación con Marietta Garza

Alexis Ayala, actor. @alexisayala

Por su parte, el actor tampoco ha cerrado las puertas al amor. Después de su separación, Alexis comenzó una relación con Marietta Garza, con quien asegura estar viviendo un momento de tranquilidad y felicidad.

Al hablar de su presente sentimental, el actor expresó lo bien que se encuentra y mencionó a su pareja entre las personas que forman parte de su entorno más cercano.

Perfectamente bien, contento, tranquilo, viviendo en paz con armonía, con tranquilidad; mi madre, mis hijas bien, Marietta increíble”, compartió.

De esta manera, ambos actores han comenzado a escribir nuevas historias sentimentales, aunque cada uno ha elegido manejar su vida privada de manera distinta.

¿Por qué se separaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio, actriz. @cinthiaaparicio

La separación de la pareja se hizo pública en abril de este año, después de varios años de relación. Alexis fue quien confirmó que ya no estaban juntos y reveló que fue Cinthia quien tomó la decisión de poner fin a su matrimonio.

La historia de amor comenzó en 2021 y despertó interés desde el principio debido a la diferencia de edad de aproximadamente 28 años entre ambos.

En junio de 2023 se casaron por el civil y, en noviembre de ese mismo año, celebraron su boda religiosa. Sin embargo, después de casi tres años de matrimonio, sus caminos tomaron rumbos diferentes.

En una entrevista con la revista CARAS, el actor habló sobre la ruptura y compartió cómo vivió la decisión de su entonces esposa.

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos”, explicó.

También utilizó una metáfora para referirse al crecimiento personal de la actriz y a la manera en que veía su futuro:

Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”.

Pese a la separación, Alexis aseguró que seguiría apoyando los proyectos profesionales de su expareja y que guardaba buenos recuerdos de la relación. Incluso manifestó que continuaría siendo un admirador de sus logros.

Aunque ambos continúan vinculados al mismo medio artístico, han procurado mantener cierta distancia después de la ruptura.

En agosto de este año, Alexis explicó que no acostumbraba revisar las publicaciones de Cinthia en redes sociales. Incluso reveló que ambos tenían silenciadas sus historias y estados para evitar estar pendientes de la actividad del otro.

El actor también comentó que todavía no había coincidido personalmente con ella después de su separación, aunque dejó claro que no tendría inconveniente en encontrársela.

Respecto a la posibilidad de compartir algún proyecto profesional, Alexis fue contundente al señalar que sabe separar su vida personal de su trabajo: “Lo laboral nunca es personal”.