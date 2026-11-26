Después de ocho años de espera, Charlotte Arnould finalmente podrá llevar su denuncia contra Gérard Depardieu ante un tribunal. El actor francés, de 77 años, tendrá que enfrentar un nuevo juicio por presunta violación, luego de que la justicia rechazara el último recurso de su defensa para impedir que el caso avanzara.

La decisión fue anunciada este jueves 26 de noviembre por el Tribunal de Apelación de París. Aunque los abogados del intérprete intentaron frenar el proceso, los magistrados determinaron que existen elementos para que sea juzgado por uno de los episodios denunciados por la actriz.

El caso se remonta a agosto de 2018, cuando Arnould tenía 22 años. Según su testimonio, acudió al domicilio del protagonista de Cyrano de Bergerac, en París, para ensayar de manera informal una obra de teatro. Sin embargo, aseguró que durante ese encuentro fue víctima de agresiones sexuales.

La actriz llevaba años buscando que su denuncia llegara a juicio y ahora tendrá la oportunidad de presentar su versión ante la justicia.

¿De qué acusan a Gérard Depardieu?

De acuerdo con la denuncia de Charlotte Arnould, los hechos ocurrieron en dos ocasiones, el 7 y el 13 de agosto de 2018. La actriz sostuvo que Gérard Depardieu la agredió sexualmente durante ambas visitas a su domicilio.

Sin embargo, la resolución más reciente establece que el actor solamente será juzgado por el presunto delito de violación relacionado con el primer episodio, ocurrido el 7 de agosto. La segunda acusación quedó descartada en esta etapa del procedimiento.

La defensa de Depardieu había cuestionado la decisión de un juez instructor de enviar el caso a juicio. Entre sus argumentos, los abogados señalaron que no existían pruebas de penetración sexual ni elementos suficientes para demostrar una intención delictiva por parte del actor.

De acuerdo con la denuncia de Charlotte Arnould, los hechos ocurrieron en dos ocasiones, el 7 y el 13 de agosto de 2018. Reuters

Por su parte, el intérprete ha negado haber cometido alguna conducta indebida.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu Diebolt, recibió la resolución como un alivio para su clienta, quien ha esperado durante ocho años que el caso avance.

"Ha esperado este momento durante mucho tiempo. Está completamente preparada para ello", declaró la representante legal, según información publicada por The Guardian.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer la fecha en que comenzará el juicio. En caso de que Depardieu sea declarado culpable, podría enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de prisión, de acuerdo con reportes de Variety y Reuters.

Gérard Depardieu ya fue condenado por agresión sexual

Este nuevo proceso se suma a otro caso judicial que involucra al actor. En mayo de 2025, Gérard Depardieu fue condenado por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, dirigida por Jean Becker en 2021.

Las víctimas fueron una decoradora y una asistente de dirección que participaron en la producción. Por estos hechos, el actor recibió una sentencia de 18 meses de prisión con suspensión de pena, por lo que no tuvo que ingresar a prisión para cumplirla.

En noviembre de 2026, Depardieu decidió no continuar con la apelación y aceptó la condena. A través de un comunicado difundido por el diario Le Monde, reconoció el fallo judicial y ofreció disculpas a las mujeres afectadas.

"La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena", escribió.

También reconoció que durante sus años de trabajo en los rodajes llegó a esconderse detrás de las provocaciones y el humor vulgar, sin considerar las consecuencias que podían tener sus palabras y acciones.

A estos antecedentes se suma otra investigación por una denuncia presentada en mayo de 2025, relacionada con presuntos delitos de violación y agresión sexual durante el rodaje de Thalasso, película estrenada en 2019. En esa causa también aparece mencionado el escritor Michel Houellebecq como supuesto cómplice.

Los abogados de Depardieu señalaron que desconocían la existencia de esa denuncia cuando fueron consultados por la emisora francesa RTL.

Mientras tanto, el caso de Charlotte Arnould está más cerca de llegar a los tribunales. Para la actriz, la resolución representa el avance de una batalla legal que comenzó hace ocho años y que ahora tendrá que resolverse ante la justicia.