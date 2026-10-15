Javier Aguirre cambiará de lado la banca de local en Mestalla

Históricamente, la banca del equipo local en Mestalla, casa del Valencia, estuvo al lado izquierdo. Con la llegada del nuevo Director Técnico, el mexicano Javier Aguirre, la tradición cambiará.

Medios españoles hicieron público este jueves que el “Vasco” solicitó a la directiva, a partir del próximo partido como local, cuando reciban al Athletic de Bilbao, correspondiente a la Jornada 9 de La Liga, se ubicarán como locales en la banca opuesta a la que tradicionalmente utilizaba el equipo.

Si bien no han hecho pública la razón por la que se solicitó la modificación, se especula es que una cábala del estratega mexicano.

Javier Aguirre apenas ha dirigido un partido al Valencia, en la pasada fecha 8 ante el Racing de Santander, duelo que terminó 2-2.

Habrá que ver si la modificación permite que el “Vasco” Aguirre consiga su primera victoria con el Valencia.