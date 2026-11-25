Uriel Antuna se animó a dar sus pronósticos para la liguilla del Apertura 2026 luego de quedar eliminado con los Pumas y no dudó en señalar al equipo que considera favorito para levantar el trofeo. Aunque reconoció que Pachuca tiene los argumentos para convertirse en la revelación, su apuesta por el título está del lado de Cruz Azul, su exequipo, al que ve con posibilidades de conseguir el bicampeonato.

El atacante, quien actualmente pertenece a Pumas, aprovechó la inauguración de su academia de futbol para hablar sobre la actualidad del torneo mexicano. Durante una charla con la creadora de contenido Irma Valencia, compartió cómo imagina el desenlace de la fase final y mencionó a dos clubes que para él tienen posibilidades de llegar hasta las últimas instancias.

"No sé, capaz y Pachuca puede dar la sorpresa. Siempre hay un equipo y creo que el Pachuca podría llegar a la Final", comentó el futbolista, quien también dejó entrever que no espera que Chivas tenga un recorrido demasiado largo, pues el Guadalajara deberá superar precisamente al cuadro hidalguense en los cuartos de final.

Uriel Antuna se mostró dolido por la final perdida el torneo pasado contra Cruz Azul Jose Luis Melgarejo

Cuando llegó el momento de elegir a su campeón, Antuna se inclinó por La Máquina y dibujó una posible final entre celestes y Tuzos. Sin embargo, por la distribución de los equipos en el cuadro de la liguilla, ambos conjuntos únicamente podrían encontrarse en las semifinales, por lo que no existe la posibilidad de que disputen el partido por el título.

"No sé quiénes quedaron en la otra llave, pero yo digo que Pachuca vs. Cruz Azul y Cruz Azul se lleva el título", sentenció.

Antuna ha tenido las cualidades para jugar en equipos como Chivas, Cruz Azul, Tigres y Pumas. Aunque ahora tiene claro que Cruz Azul es su favorito para conquistar el Apertura 2026 y repetir como campeón del futbol mexicano.