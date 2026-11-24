El Toluca vuelve a encontrarse con el Atlas en una serie de eliminación directa, ahora en los cuartos de final del futbol mexicano. El enfrentamiento trae consigo recuerdos de una de las finales más emocionantes en la historia de los Diablos Rojos, aquella de 1999 en la que Enrique Meza encontró en José Saturnino Cardozo a su principal referente ofensivo.

Previo a la ida de los cuartos de final, Meza encuentra similitudes entre el paraguayo que marcó una época en el Toluca y el atacante portugués que actualmente encabeza su ofensiva. Incluso, considera que de haberlo encontrado a una edad más temprana, Paulinho habría podido construir una trayectoria semejante a la de Cardozo

Ya no traen jugadores de calidad como antes. Cardozo llegó muy joven y pudo jugar varios años en el Toluca, me atrevo a decir que Paulinho tiene similitudes y a mi me gusta ese tipo de jugadores. El portugués (Paulinho) me gusta como se expresa de Cardozo, sabe que fue un futbolista distinto al resto", expresó Enrique Meza en charla con Excélsior.

La memoria de aquel enfrentamiento ante Atlas también devuelve a Meza a una de las etapas más importantes de su carrera. En el torneo Verano 1999, el Toluca terminó como líder general con 39 puntos y tenía una alineación que prácticamente podía recitarse de memoria. Del otro lado estaba el equipo de Ricardo Antonio La Volpe, un conjunto dinámico que reunía a jóvenes talentos como Rafael Márquez, Juan Pablo Rodríguez y Daniel Osorno.

La final fue un choque de estilos que necesitó de una tanda de penales para encontrar campeón. En Guadalajara, ambos equipos empataron 3-3 y, en la vuelta, igualaron 2-2. La serie llegó hasta los once pasos, donde Hernán Cristante se convirtió en una figura determinante para que los Diablos levantaran el trofeo.

Mi arma preferida era la salida y terminar con mis rematadores, era un equipo muy completo. Llegamos contra un rival muy incómodo, Ricardo Antonio La Volpe es un gran entrenador, tuvimos muchos enfrentamientos, pero él afortunadamente no jugaba, lo enfrente con respeto porque es un técnico que sabía, pero yo también tenía lo mío".

Toluca venció 5-4 en penales al Atlas en el Verano de 1999. Mexsport

En medio de la tensión de los penales, Meza también tuvo un papel importante desde la banca. El técnico recordó la conversación que sostuvo con Cristante antes de que el arquero enfrentara los disparos que terminarían definiendo el campeonato.

Teníamos susto en los penales porque ahí gana cualquiera, pero creo que mi equipo era mejor. Cristante era muy buen atajador, le pedí que se tranquilizara, sabíamos que nos ayudaría en ese momento. En el vestidor, yo siempre le pedí a los muchachos que no cambiaramos nada, que hiceramos lo que sabíamos y eso nos llevaría al éxito", recuerda.

Más de dos décadas después, Toluca y Atlas se cruzan nuevamente en una eliminatoria. Los nombres y las circunstancias son distintos, pero los Diablos tienen nuevamente a un goleador que despierta comparaciones con uno de sus máximos referentes. Paulinho busca escribir su historia, aunque para Meza ya tiene algo de aquel Cardozo que hizo grande a Toluca.