Robert Lewandowski lanza la primera bola en las Series Divisionales de la Liga Americana

En una postal que fusionó el futbol internacional con la pasión por las Grandes Ligas, el jugador del Chicago Fire, Robert Lewandowski, sorprendió a la afición estadounidense al acudir como invitado de honor para lanzar la primera bola en el juego entre Chicago White Sox y los Cleveland Guardians.

En el juego cuatro de la Serie Divisional de la Liga Americana, el delantero polaco pisó el montículo vistiendo una franela personalizada del conjunto local con el número 9.

Entre ovaciones y ante la atenta mirada de miles de aficionados en el Guaranteed Rate Field, el goleador tomó impulso y lanzó la bola hacia la zona del catcher, demostrando tanta precisión con la pelota como con el balón.

Del futbol al diamante de las Grandes Ligas

Desde su llegada al futbol estadounidense para reforzar al Chicago Fire en la Major League Soccer, el ex delantero del Barcelona y del Bayern Múnich se ha mostrado entusiasmado por integrarse a la cultura deportiva de los Estados Unidos.

"Es una experiencia increíble sentir la energía de un estadio de beisbol y ver de cerca la pasión con la que se vive este deporte en Chicago", expresó el delantero tras concluir la ceremonia en el diamante.

Con este gesto, Lewandowski se suma a la selecta lista de estrellas del balompié mundial que han protagonizado el icónico lanzamiento de honor en los diamantes de la MLB, acercando aún más la franquicia del Fire a la comunidad deportiva de Chicago.