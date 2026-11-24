Si bien ha tenido poca actividad con Betis en LaLiga, en Champions League había sido prácticamente nula la participación de Álvaro Fidalgo, quien este este martes volvió a sumar minutos en la victoria 2-0 ante el S. Bratislava.

El mediocampista español, naturalizado mexicano, ingresó al minuto 63’ para sustituir a Isco, cuando el juego parecía más que resuelto con dos tantos de Chucho Hernández.

El delantero colombiano había anotado a su cuenta personal los dos goles con los que Real Betis estaba al frente del equipo esloveno y ambos los marcó de cabeza al 43’ y al 57’.

Hasta este encuentro, el ex jugador de las Águilas del América sólo sumaba 30 minutos en cuatro jornadas disputadas en la Champions League. En la Jornada 1 del torneo, Fidalgo jugó ante el Lille de Francia 30 minutos. Desde entonces y hasta este duelo de la fecha 5, Álvaro no había vuelto a tener minutos.

Fidalgo participó en la pasada Copa del Mundo defendiendo la camiseta de México, bajo el mando del Director Técnico Javier Aguirre, de la misma forma que ha estado presente en las convocatorias de Rafael Márquez en su nuevo proceso al frente del Tri.

En LaLiga, Álvaro sólo ha acumulado 70 minutos en partidos oficiales en 13 jornadas disputadas al momento y nunca ha sido considerado como titular con el equipo.

Fue la quinta derrota para el equipo esloveno en la misma cantidad de juegos disputados en la Champions League, mientras que para los dirigidos por Manuel Pellegrini, consiguieron su cuarta victoria de las 5 jornadas disputadas al momento.