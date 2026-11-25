Antonio Carlos Santos volvió a lanzar fuertes críticas hacia Henry Martín, al cuestionar el lugar que ocupa el delantero en el América y considerar que Guillermo Almada ha cometido errores al elegirlo por encima de Miguel Borja, quien, desde su perspectiva, ofrece mayores recursos futbolísticos para el equipo.

El exjugador azulcrema analizó las decisiones del técnico uruguayo y señaló que la insistencia en mantener al capitán americanista dentro de la alineación titular podría estar perjudicando el funcionamiento ofensivo, especialmente cuando cuenta con alternativas que pueden aportar mayor dinamismo.

Creo que a veces Guillermo Almada se ha equivocado en la alineación porque sigue poniendo a Henry Martín en lugar de Miguel Borja, entonces por eso está teniendo problemas con él, porque es un gran jugador”, señaló Santos.

En ese sentido, cuestionó que los goles recientes de Henry, principalmente desde el manchón penal, le hayan servido para conservar su puesto como delantero titular del América.

“Almada, variantes tiene, pero hay que atinarlos, porque a veces el jugador lo puedes cambiar y no sale en su momento. Sin embargo, Perea y Borja, que empezó enchufado, de repente se vino a pagando por lo mismo, que puso a Henry porque como había venido haciendo goles de penales y de penales; y con eso, le garantizó estar en el cuadro titular en los últimos partidos”.

Las declaraciones de Antonio Carlos Santos reavivaron el debate sobre la delantera del América, donde Henry Martín continúa bajo la lupa por su rendimiento, mientras Miguel Borja aparece como una alternativa que busca ganarse más protagonismo en el esquema de Guillermo Almada.

“Yo apostaría por Miguel Borja, por supuesto, es mucho más dinámico, mejor jugador técnicamente; no es solo un poste, y aparte tiene el pase. De Henry Martín, así ha sido su carrera, puros goles de penales; yo he pensado que ha sido un jugador afortunado por estar en el América”, sentenció.