Pumas vs. Cruz Azul: precios de boletos y malos resultados alejan a la afición

Los Pumas recibirán este domingo a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en la reedición de la última final del futbol mexicano, pero el partido todavía tiene boletos disponibles en prácticamente todas las zonas del inmueble a un día de su celebración. Los altos precios de las entradas y los resultados del conjunto universitario aparecen como posibles razones de la baja respuesta de la afición.

El encuentro llega en un momento complicado para el equipo auriazul, que no ha conseguido regularidad durante las últimas semanas. Aunque la rivalidad entre ambos clubes ha crecido en los últimos años, el interés por asistir al partido no se ha reflejado en la venta de localidades, pese a los antecedentes recientes entre las dos instituciones.

Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas MEXSPORT

¿Cuánto cuestan los boletos para Pumas vs. Cruz Azul?

La entrada más económica anunciada por el club para el encuentro corresponde a la cabecera norte, con un precio inicial de 400 pesos. Sin embargo, al incluir los cargos adicionales, el costo final asciende a 546 pesos por persona.

Las localidades de otras zonas tienen precios más elevados. Un boleto para planta baja general cuesta 856 pesos con cargos incluidos, mientras que las opciones de palco o platea superan los mil 700 pesos por asistente.

La oferta de localidades se mantiene incluso cuando el partido enfrenta a dos equipos que protagonizaron la última final del campeonato mexicano. No obstante, el precio de las entradas no sería el único elemento detrás de la respuesta de los aficionados.

Pumas llega con resultados irregulares

El desempeño deportivo del conjunto universitario también influye en el panorama previo al encuentro. Entre la Liga MX y la Leagues Cup, los Pumas acumulan apenas una victoria en sus últimos 10 partidos, conseguida frente al León durante la jornada siete.

En la Leagues Cup, el equipo perdió ante Charlotte y Cincinnati, además de empatar contra Columbus Crew y caer posteriormente en la tanda de penales. Después de ese torneo, la actividad en la Liga MX tampoco ha ofrecido una recuperación sostenida.

Desde el regreso de la competencia frente a clubes de la MLS, los universitarios registraron derrotas ante Tijuana, Guadalajara y Atlético de San Luis. También empataron contra Querétaro, Necaxa y Atlas, una serie de resultados que ha complicado su avance en la clasificación.

Esteban Solari pasa una mala racha con Pumas. Adrian Macias/Mexsport

Esteban Solari necesita sumar en el cierre del torneo

Tras 10 jornadas del Apertura 2026, los Pumas tienen 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Estos números corresponden a la gestión de Esteban “Tano” Solari, quien asumió la dirección técnica después de la salida de Efraín Juárez.

El margen para recuperar posiciones se reduce conforme avanza el calendario. El equipo universitario necesita sumar en las jornadas restantes si pretende alcanzar los puestos de liguilla, por lo que el enfrentamiento ante Cruz Azul representa una nueva oportunidad para mejorar su situación.