La víspera de Thanksgiving tuvo un platillo especial en la NHL, no precisamente de pavo y ensalada de arándanos sino de Tanner Jeannot, de los Boston Bruins, y Tyrel Bauer, de los Winnipeg Jets.

Los jugadores hockey olvidaron el espíritu de dar gracias y emocionaron a los espectadores con una espectacular pelea de casi un minuto dándose de golpes. El público les aplaudio después de su agarrón.

El combate ocurrió durante el primer periodo, cuando el marcador estaba 1-1, y el centro de la pista del TD Garden se convirtió en un auténtico ring. Jeannot y Bauer soltaron los guantes, se sujetaron de los jerseys y comenzaron un intercambio de golpes.

A puño limpio en el hockey

Hubo variedad de golpes una vez que se tomaron los jersey y empezaron a desquitar su coraje. La mejor parte la sacó Jeannot, jugador de Boston, pues le voló el casco y conectó golpes más limpios sobre el rostro de Bauer. La pelea fue tan intensa que el público de Boston terminó de pie, alentando a los dos protagonistas.

Pese a la intensidad del enfrentamiento, ninguno de los dos cayó al hielo manteniéndose con el orgullo intacto.

La escena posterior también tuvo su dosis de espectáculo. Los jugadores de Winnipeg salieron de la banca para recibir y felicitar a Bauer, reconociendo el valor mostrado por el novato.

CINCO MINUTOS CASTIGADOS POR PELEAR

Como establece el reglamento de la NHL, ambos jugadores recibieron cinco minutos de penalización por pelear.

Sin embargo, la pelea no cambió el destino del encuentro. Los Jets terminaron imponiéndose 4-2 como visitantes ante los Bruins, llevándose la victoria de Boston en una noche que será recordada por el resultado como por el intercambio de golpes.

En la NHL hay peleas prácticamente todas las semanas, pero algunas trascienden el simple enfrentamiento. La de Jeannot y Bauer tuvo todos los ingredientes de una pelea memorable celebrando el día de acción de gracias.