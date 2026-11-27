Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado 28 de noviembre la final de la Copa CONMEBOL Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo. El campeón del torneo sudamericano obtendrá un lugar en la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

El ganador será el primer rival de Toluca en el Derbi de las Américas, correspondiente al primer encuentro de la Copa Intercontinental. La final enfrentará a un club argentino que busca ampliar su palmarés continental y a un equipo brasileño que intentará mantener la hegemonía de su país en el torneo.

Dos clubes con experiencia en finales

Estudiantes disputará su sexta final de Libertadores. El conjunto argentino cuenta con cuatro campeonatos y se encuentra entre los equipos más ganadores del certamen, detrás de Independiente, con siete títulos; Boca Juniors, con seis, y Peñarol, con cinco.

Palmeiras, por su parte, jugará su octava final. El equipo brasileño registra tres títulos y cuatro derrotas en sus anteriores participaciones por el campeonato, por lo que buscará aumentar su número de conquistas ante el Pincha.

Ambos llegaron al partido decisivo después de resolver sus semifinales en tanda de penales. Estudiantes eliminó a Flamengo tras empatar sin goles, mientras que Palmeiras superó a Fluminense luego de igualar 2-2 en el marcador global.

Estudiantes busca terminar con la racha brasileña

Desde 2019, los campeones de las siete finales de Libertadores disputadas han sido equipos brasileños. En ese periodo, solo dos de los subcampeones fueron de otro país: River Plate en 2019 y Boca Juniors en 2023.

Estudiantes será el tercer equipo no brasileño que disputa la final desde 2019. Los campeones y subcampeones desde entonces son:

2019 | Campeón: Flamengo | Subcampeón: River Plate

Flamengo | River Plate 2020 | Campeón: Palmeiras | Subcampeón: Santos

Palmeiras | Santos 2021 | Campeón: Palmeiras | Subcampeón: Flamengo

Palmeiras | Flamengo 2022 | Campeón: Flamengo | Subcampeón: Atlético Paranaense

Flamengo | Atlético Paranaense 2023 | Campeón: Fluminense | Subcampeón: Boca Juniors

Fluminense | Boca Juniors 2024 | Campeón: Botafogo | Subcampeón: Atlético Mineiro

Botafogo | Atlético Mineiro 2025 | Campeón: Flamengo | Subcampeón: Palmeiras

Cuándo y dónde ver la final de la Copa Libertadores

El partido se jugará en el Estadio Centenario de Uruguay a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En territorio nacional, la transmisión estará disponible por ESPN 2, en televisión de paga, y mediante el Plan Premium de Disney+.

La definición de la Libertadores determinará tanto al campeón sudamericano como al equipo que enfrentará a Toluca en el inicio de la Copa Intercontinental de la FIFA 2027.