NFL y CONADE se unen a los Miami Dolphins para impulsar el flag football en México

Los Miami Dolphins, en conjunto con la NFL México y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), pusieron en marcha la Miami Dolphins Academy, una iniciativa que busca capacitar a nuevas generaciones de entrenadores de flag football y futbol americano para impulsar el desarrollo de ambas disciplinas en México.

El programa reunió a 50 entrenadores provenientes de distintos estados de la República Mexicana, quienes participaron en una clínica junto a coaches profesionales de los Dolphins. El objetivo es transmitirles la filosofía de trabajo de la franquicia de Florida y brindarles herramientas que puedan aplicar en sus respectivas comunidades para elevar el nivel del deporte en el país.

Durante la actividad estuvieron presentes Arturo Olivé, director de NFL México; Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, y Óscar Soto, subdirector de Cultura Física de la CONADE.

Arturo Olivé, director de NFL México; Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, y Óscar Soto, subdirector de Cultura Física de la CONADE. Alejandro Zúñiga

La academia forma parte de la estrategia de expansión internacional de Miami, que busca fortalecer su presencia en México mediante la formación de entrenadores que, a su vez, compartan los conocimientos adquiridos y se conviertan en representantes del equipo en sus estados.

Miami Dolphins reconoce la importancia de México para la NFL

Felipe Formiga destacó el papel que desempeña México para la franquicia, al tratarse de uno de sus mercados internacionales más importantes y contar con una amplia comunidad de aficionados al futbol americano.

Es nuestra prioridad. En México se tiene la fan base más grande del mundo, después de Estados Unidos, entonces es una importancia y una responsabilidad muy grande también para nosotros estar en un mercado con tanta madurez en el futbol americano, en flag football, hablando de deporte”, señaló.

El directivo también subrayó la oportunidad de trabajar de manera conjunta con la CONADE y NFL México para impulsar el crecimiento de ambas disciplinas y aprovechar el interés que existe en el país.

Tenemos la oportunidad de desarrollar el deporte aquí juntos con CONADE y con NFL México, pero sí una prioridad absoluta para nosotros como mercado”, agregó Formiga.

NFL México destaca el impulso al flag football

Por su parte, Arturo Olivé agradeció a los Miami Dolphins por sumarse a esta iniciativa, que busca ampliar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes deportistas mexicanos mediante la preparación de sus entrenadores.

Muy agradecido con los Miami Dolphins por ser parte de esta iniciativa. Nuestro programa en flag football lleva 18 años o más trabajando en las categorías infantiles y juveniles, y cómo esta cadena se viene dando con los diferentes participantes para poder potenciar las oportunidades alrededor del flag football”, expresó el director de NFL México.

La capacitación busca que los conocimientos compartidos durante la clínica tengan continuidad en distintas regiones del país, fortaleciendo la formación deportiva desde las categorías infantiles y juveniles.

Miami Dolphins Academy, parte de las actividades de la NFL en México

La Miami Dolphins Academy representa el inicio de una serie de actividades de la NFL en territorio mexicano, previas al partido de noviembre entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, programado en el Estadio Banorte.

Con este tipo de iniciativas, la liga y sus equipos buscan aprovechar la afición mexicana para impulsar el desarrollo del futbol americano y el flag football, además de fortalecer los vínculos con las comunidades deportivas del país.