Toluca sacó una importante victoria en casa en la Ida de los Cuartos de Final al vencer por marcador de 2-0 al Atlas, pero más allá del triunfo, el homenaje que la directiva de los Diablos Rojos le rindió a Antonio Mohamed le dio un toque especial al partido.

Minutos antes del pitazo inicial, las luces de la casa del conjunto escarlata se apagaron y en el muro del inmueble se proyectaron fotos del DT argentino con la leyenda: “Te vas de nuestra cancha, te quedas en nuestro corazón”.

En conferencia de prensa, ‘Turco’ Mohamed agradeció las muestras de cariño en el Nemesio Diez y señaló que no se esperaba el mensaje que se proyectó en el estadio previo al arranque del partido.

“Han sido muestras de cariño constante, un cambio de energía muy lindo. No me esperaba tanto cariño, fue emocionante”

La leyenda de despedida al Turco Mohamed MEXSPORT

Mohamed se enfoca en la Vuelta

Dejando los homenajes y las muestras de cariño a un lado, ‘Turco’ se concentra en la eliminatoria que se definirá en el Estadio Jalisco el próximo sábado.

“Esto continúa, nosotros estamos centrados en calificar a Semifinal”

Respecto al partido, Antonio Mohamed señala que su equipo hizo un buen partido en términos generales, sin embargo, sabe que su equipo pudo hacer más y tuvieron la posibilidad de tener un marcador más abultado que prácticamente hubiera asegurado la eliminatoria.

“Creo que pudimos haber hecho un gol más, la serie está completamente abierta”