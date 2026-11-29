El mercado de mariscales de campo agentes libres en la NFL vive un contraste marcado en la recta final de la temporada 2026. Mientras Daniel Jones acumula pretendientes tras quedar en libertad, el panorama luce desolador para Aaron Rodgers, quien podría haber disputado ya el último partido de su carrera profesional.

Daniel Jones suma pretendientes en casi media NFL

De acuerdo con reportes del periodista Ian Rapoport de NFL Network, hasta 14 franquicias han mostrado interés en firmar a Daniel Jones. Entre las organizaciones que siguen de cerca al mariscal de campo de 29 años destacan los Atlanta Falcons —quienes recientemente cortaron a Tua Tagovailoa—, además de clubes como los Arizona Cardinals y New York Jets.

Aunque su salida de los Indianapolis Colts a finales de noviembre dejó dudas tras registrar 1,974 yardas, siete pases de anotación y 13 intercepciones en 11 encuentros, Jones mantiene un mercado activo. Según la información disponible, el pasador evalúa firmar inicialmente con una escuadra de prácticas para mantenerse en ritmo competitivo rumbo a 2027, sin cerrar la puerta a sumarse al roster activo de un contendiente si surge una baja por lesión.

Para las gerencias que han sondeado al egresado de Duke, su edad y margen de adaptación representan una apuesta de bajo costo en comparación con otras alternativas veteranas. Varios equipos ven en él un perfil capaz de asimilar un sistema ofensivo en el corto plazo y ofrecer respuestas inmediatas en la recta decisiva del calendario.

Daniel Jones fue cortado por Colts a mitad de temporada . Reuters

Ningún equipo muestra inter en Aarón Rodgers

En la acera opuesta se encuentra Aaron Rodgers. El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL superó la lista de waivers sin que ninguno de los otros 31 equipos reclamara su contrato y, según reportó el insider Tom Pelissero, ninguna franquicia ha presentado interés formal por incorporarlo.

Fuentes dentro de la liga señalan que no se espera que el mariscal de campo de 42 años vuelva a jugar en la presente campaña —la cual él mismo adelantó que sería la última de su trayectoria—, salvo que ocurra una emergencia extrema por lesiones en algún equipo desesperado por un veterano listo para entrar al campo.

La falta de ofertas hacia Rodgers responde tanto a su declive deportivo en 10 partidos con los Pittsburgh Steelers (2,241 yardas, 16 touchdowns y seis intercepciones), como a la forma en que se dio su salida. La franquicia de Pensilvania decidió cortarlo esta semana luego de que el jugador criticara públicamente al entrenador en jefe Mike McCarthy y exigiera cambios en el llamado de jugadas ofensivas, cerrando así un tercer ciclo consecutivo marcado por fricciones internas tras sus salidas de Green Bay y Nueva York.