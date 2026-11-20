La Selección Mexicana Sub-17 debutará este sábado 21 de noviembre en la Copa del Mundo de Qatar 2026, cuando enfrente a Rumania en el inicio de la actividad del Grupo K.

El Tri comparte sector con Venezuela y Camerún, además de su primer rival. La fase de grupos representará el primer desafío para un conjunto que intentará superar lo conseguido en la edición anterior, cuando alcanzó los octavos de final.

En aquel campeonato, México avanzó como uno de los mejores terceros lugares. Posteriormente, eliminó a Argentina en la ronda de dieciseisavos, pero quedó fuera ante Portugal en octavos de final. El equipo lusitano continuó su recorrido hasta conquistar el título.

La selección mexicana cuenta con dos campeonatos mundiales Sub-17, obtenidos en las ediciones de 2005, disputada en Perú, y 2011, celebrada en territorio nacional. Ahora buscará acercarse nuevamente a ese resultado bajo la dirección de Jürgen Castañeda.

México cerró su preparación con victoria

Antes de viajar al inicio de la competencia, el combinado nacional disputó dos encuentros amistosos en Emiratos Árabes Unidos como parte de su preparación. El balance fue de una derrota y una victoria, con la que concluyó su actividad previa al torneo.

En su primer compromiso, México perdió 1-0 ante Australia. Para el segundo partido, consiguió imponerse 3-1 a Costa de Marfil, con anotaciones de Jonathan de la Fuente, Da’vian Kimbrough y Juan Carlos Martínez.

El recorrido en la clasificación de Concacaf también dejó un registro positivo para el conjunto mexicano. Terminó invicto después de conseguir cuatro victorias, con 20 goles anotados y solamente dos recibidos, resultados que le permitieron asegurar su presencia en Qatar.

¿Cuándo y dónde ver el debut de México en el Mundial Sub-17?

El partido entre México y Rumania se disputará este sábado 21 de noviembre a las 09:30 horas, tiempo del centro de México. Será el primer compromiso del Tri en el Grupo K y el comienzo de su participación en el campeonato.

La transmisión en vivo estará disponible en televisión abierta a través de Canal 9, mientras que en streaming podrá seguirse por ViX Premium.