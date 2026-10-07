¿Mensaje para el Tri? Edson Álvarez reaparece en redes tras su ausencia en Selección Mexicana

Pasaron 74 días para que Edson Álvarez reapareciera en redes sociales. Después de haber formado parte de la Selección Nacional que representó a México en la pasada Copa del Mundo, Edson hizo un último posteo el 25 de julio.

Desde entonces y luego de no haber sido considerado en la convocatoria del nuevo Director Técnico Rafael Márquez para la Fecha FIFA, Edson compartió 14 imágenes donde luce reflexivo: “maktub”, una palabra de origen árabe que significa “estaba escrito” es el copy que acompaña su publicación.

El mensaje aparece también luego de los cuatro partidos sin victoria disputados por la Selección Nacional de México ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, donde registraron dos empates y dos derrotas.

Nuevo tatuaje de Gohan y Super Sayayin 2

Otra de las revelaciones de Edson en su última publicación es el aparentemente nuevo tatuaje que se realizó en la espalda, donde aparece Gohan, en su transformación de Super Sayayin 2, del célebre anime Dragon Ball Z.

El tatuaje corresponde a la icónica escena de la Saga de Cell, donde Gohan se enfurece tras la destrucción del androide 16, alcanza el nivel 2 de Super Sayayin y muestra esa mirada seria con el característico mechón de cabello cayendo sobre el rostro y las heridas de batalla.

El tatuaje aún aparece inflamado y rojizo, por lo que podría presumirse que fue recientemente elaborado.

El tatuaje aún aparece rojizo e inflamado ESPECIAL

Reflexivo y terrenal

En la imagen final -de las 14 que compartió en su cuenta de Instagram el actual mediocampista del West Ham United de Inglaterra, hay un texto en el que reflexiona sobre el papel de las redes sociales en la sociedad actual.

El reflexivo texto que Edson Álvarez compartió en su Instagram ESPECIAL