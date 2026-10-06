Maricarmen Reyes, fortalecida con Selección Mexicana tras lucha contra el cáncer de su madre

Maricarmen Reyes llega con una fortaleza especial al llamado de la Selección Mexicana Femenil. Han sido tiempos complicados, por la batalla contra el cáncer que su madre libró. Por ello, la jugadora se dice más que lista para retribuir esa lucha familiar durante el mes de octubre y su campaña rosa.

Estoy feliz de estar aquí, no había estado en mucho tiempo, ahora regreso con la confianza de Pedro López. Está el grupo preparado para lo que viene con Jamaica y Haití”, dijo Maricarmen Reyes tras la práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Antes del parón de Fecha FIFA, la jugadora no ocultó su emoción en el duelo de Tigres ante Pumas, en el Olímpico Universitario, recinto que se unió a la campaña contra el cáncer de mama.

"Ese partido estuve emocionada por el mes de octubre, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Lo que pasó con mi mamá y ahora está bien. Me dio mucha emoción, era el primer partido del mes, ella está bien y yo también”, mencionó.

Físicamente también se presume fuerte. Estuvo casi dos años ausente de la Selección, por una lesión de ligamentos.

"Creo en regresar y recuperar mi nivel, no estoy donde tengo que estar, me sigo esforzando. Pedro me ha dado confianza y me siento mejor, en el rol que me toque, daré mi mejor versión". "Tuve dos cirugías, me tocó vivirlo. Ahora recuperar el músculo y el nivel de antes, lo sigo haciendo, no me puedo confirmar, quiero más, pero el proceso es largo".

La Selección Mexicana se alista para la serie de dos juegos amistosos contra Jamaica, el 9 de octubre en Aguascalientes y el día 13 en Querétaro. Posteriormente disputarán la Concacaf W. Un triunfo ante Haití garantizará el boleto al Mundial del próximo año en Brasil.

Nuestro equipo está preparado, es buen equipo Jamaica, tienen jugadoras en Europa. Vamos a llegar a ganar y con todas las ganas para llegar con Haití. "La gente debe de esperar a que el equipo de todas las ganas, ganar ese partido con Haití. Tenemos la ilusión de llegar al mundial y estar en esa lista", añadió la mediocampista de Tigres.

Sobre el vestidor, Maricarmen Reyes confesó el golpe que representó perder por lesión a la defensa y compañera de club, a Greta Espinoza.

"Es muy triste lo de Greta, estamos con ella y la queremos. Muchas hemos vivido esa lesión, es acompañarla en el proceso, es difícil. Ella tiene a Tigres y a su selección que la vamos a apoyar".

Pedro López forja mentalidad

Durante la práctica en el CAR, el seleccionador Pedro López dirigió con rigor. Incluso puso a prueba la mentalidad de las tricolores.

"Tres minutos, tres minutos para clasificar al Mundial", gritaba el técnico en simulación de un escenario catastrófico en la Concacaf W. Pero es una dinámica que valora Maricarmen Reyes.

"Lo de los tres minutos es algo que lo soñamos, ya queremos estar ahí y calificar. Estamos día a día para llegar con todo, las instrucciones de Pedro para saber qué hacer. "Se siente bonito tener partidos aquí en México, la afición nos quiere y ojalá sigan viniendo, los escuchamos y queremos mucho, vamos a jugar por México y por todos ustedes", concluyó.