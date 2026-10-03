LeBron James debuta con los 76ers: clavada, pase de fantasía y triple ante 10 mil aficionados

LeBron James disputó su primer partido de práctica con los Philadelphia 76ers ante cerca de 10 mil aficionados, quienes acudieron al evento y recibieron al cuatro veces campeón de la NBA con una gran ovación.

El jugador de 41 años comenzó como titular y rápidamente protagonizó algunas de las jugadas más llamativas de la práctica. Tyrese Maxey encontró a James en transición y el veterano respondió con una clavada tipo alley-oop, mientras que posteriormente sorprendió con un pase por detrás de la espalda para VJ Edgecombe.

James también convirtió un triple de larga distancia, en una presentación que generó entusiasmo entre los aficionados de Filadelfia.

LeBron James provoca euforia entre los aficionados

Aunque las acciones del partido no tuvieron validez oficial, la primera aparición de James con los Sixers despertó gran expectación entre los seguidores.

Los aficionados intentaron acercarse al basquetbolista para conseguir fotografías, mientras que las tiendas del equipo registraron una fuerte demanda de productos relacionados con el nuevo integrante de Filadelfia.

James también convivió con sus nuevos compañeros fuera de la cancha durante el evento.

LeBron James comienza una nueva etapa en Filadelfia

El debut en el partido de práctica representó el primer contacto de los aficionados con James dentro de la cancha como jugador de los 76ers.

Filadelfia también cuenta con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, por lo que la incorporación de James genera expectativas alrededor del proyecto del equipo.

El propio basquetbolista aseguró sentirse bien recibido en Filadelfia y consideró que esta primera presentación representó un paso importante para la dirección que busca tomar el equipo.