Kenti Robles y el Tri Femenil buscan revancha ante Jamaica antes del camino a Brasil 2027
El Tri Femenil hizo un acto de reflexión después de perder con Jamaica en Aguascalientes y se enfocan en dar una mejor imnagen ante las Reggae Girlz esta noche en el estadio La Corregidora de Querétaro
La Selección Mexicana Femenil cerró su preparación en Querétaro de cara al segundo amistoso ante Jamaica. En el Estadio Corregidora, el equipo dirigido por Pedro López realizó su último entrenamiento a puerta abierta, con el objetivo de afinar detalles tácticos y corregir lo aprendido tras la derrota en Aguascalientes en el primer partido de la Fecha FIFA de octubre.
Pedro López y Kenti Robles, defensora de Pachuca Femenil y una de las jugadoras con mayor trayectoria en el Tricolor hablaron sobre el duelo en puerta. El entrenador reconoció los aciertos de Jamaica en el anterior partido que perdieron 3-2.
“Siempre preferimos ganar. El planteamiento de Jamaica fue muy acertado. Me ganaron en los primeros minutos”, señaló. El cuerpo técnico trabajó en identificar los errores y planteó distintos escenarios de juego para fomentar el análisis colectivo y llegar mejor preparadas ante las Reggae Girlz.
La experiencia de Kenti Robles a flote
Por otro lado, la experiencia cae en estos momentos en Kenti Robles que quiere responder en la cancha. La veterana es una de las anclas para que en los incendios, la situación no sea alarmante y ella lo sabe.
“Tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí mañana”, expresó Robles, quien con su experiencia en el futbol europeo se perfila como una de las líderes para este compromiso.
El Tri Femenil confirmó la baja de Diana Ordóñez, delantera de las Tigres, por molestias físicas que arrastra desde el mes pasado. “Pensamos que esas molestias irían desapareciendo y no se consiguió. El resto de jugadoras están en perfectas condiciones”, explicó López.
¿Dónde ver y a qué hora juega México Femenil?
Esta será la última prueba antes del clasificatorio a Brasil 2027.
México vs Jamaica se jugará este martes 13 de octubre.
- Transmisión: Youtube de la Selección Nacional Femenil de Futbol y por TUDN
- Hora: 19:00
- Estadio: La Corregidora de Querétaro
Será el último examen del Tricolor antes del clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027, donde enfrentará a Haití en noviembre y buscará llegar con mejores sensaciones de juego.