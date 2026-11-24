El guardameta Jesús Owono, futbolista del FC Andorra e internacional con Guinea Ecuatorial, comenzó a retomar paulatinamente su actividad física después del trágico incidente en el que falleció el delantero Jesús de Miguel, durante el encuentro frente al Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre.

Sin embargo, el regreso del arquero a los entrenamientos todavía es limitado, debido a que continúa recibiendo atención psicológica para afrontar las consecuencias emocionales de lo ocurrido.

De acuerdo con información publicada por el diario Marca, Owono fue visto nuevamente en las instalaciones deportivas del conjunto andorrano, donde realizó ejercicios físicos individuales después de que concluyera la sesión del primer equipo.

¿Cómo es el regreso de Jesús Owono a los entrenamientos?

Aunque el guardameta ya comenzó a realizar actividad física, todavía no se reincorpora completamente a la dinámica del FC Andorra.

Por el momento, Jesús Owono trabaja de manera individual y no ha retomado los ejercicios específicos de portería ni ha vuelto a utilizar los guantes.

Su regreso a los entrenamientos colectivos todavía no tiene una fecha definida, pues dependerá de su evolución y de las valoraciones de los especialistas que lo acompañan durante este proceso.

¿Qué pasó entre Jesús Owono y Jesús de Miguel?

El trágico episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante el partido entre el FC Andorra y el Tenerife, cuando Owono y Jesús de Miguel disputaron un balón dentro del terreno de juego.

Durante la acción, el guardameta impactó con la rodilla en el pecho del delantero del conjunto tinerfeño. Después del choque, De Miguel sufrió una paro cardiorrespiratorio durante su traslado al hospital y falleció a la mañana siguiente.

El suceso tuvo consecuencias importantes para el entorno del futbolista ecuatoguineano, quien recibió acompañamiento de sus compañeros y directivos del FC Andorra.

Gerard Piqué cuestionó la sanción contra Jesús Owono

Tras el incidente, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) impuso a Jesús Owono una suspensión de 12 partidos.

La decisión generó inconformidad en Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, quien manifestó su desacuerdo con el castigo al considerar que se trató de un accidente y no de una acción intencional.

Mientras tanto, el arquero continúa con su proceso de recuperación emocional y física, acompañado por especialistas y respaldado por su entorno deportivo.

Por ahora, el regreso de Jesús Owono al futbol profesional sigue siendo una incógnita. Aunque ya dio sus primeros pasos para recuperar su actividad física, su reincorporación dependerá de su evolución psicológica y de las valoraciones médicas correspondientes.