Inter Miami: Germán Berterame anota golazo colectivo comandado por Messi (VIDEO)

Nueva jornada en la MLS y una nueva exhibición de futbol por parte del Inter Miami. En su partido ante el New York FC, Germán Berterame fue el autor del primer gol del partido, tras una genialidad entre Messi y Luis Suárez.

Después de una sequía importante, ya que el mexicano no marcaba con la playera de Las Garzas desde el 24 de mayo, cuando anotó dos tantos ante el Philadelphia, hoy volvió a mojar.

Aunque solamente tuvo que empujar el esférico, la jugada previa habla del gran rendimiento colectivo del Miami.

Reguilon inicio por banda derecha, mandó un leve centró para Messi, quien tocó de primera para Rodrigo de Paul y el mediocampista mandó un pase filtrado hacía Suárez, quien de primera pasó para Berte y este solamente tuvo que culminar el tanto.

Gracias al otro gol de De Paul, de momento, el Inter Miami va ganando cómodamente 2-0 ante el Philadelphia.