¡EN GRAN MOMENTO! América Femenil aporta 14 jugadoras a selecciones durante la fecha FIFA

América Femenil tendrá 14 jugadoras convocadas por distintas selecciones durante el parón internacional de octubre, pese a que este viernes perdió su invicto ante Rayadas de Monterrey. El vigente campeón de la Liga Femenil BBVA tendrá representación con México, Brasil y Venezuela.

El conjunto azulcrema aportará seis futbolistas a la Selección Nacional de México mayor, cuatro al representativo Sub-23, tres a Brasil y una a Venezuela. La cantidad de convocatorias se produce después de una primera parte del Apertura 2026 en la que el equipo ha mantenido la posición destacada en su sector.

Jana Gutiérrez jugará con México. Mexsport

Diez jugadoras del América fueron convocadas por México

La Selección Mexicana mayor disputará dos partidos frente a Jamaica durante el parón internacional. Los encuentros servirán como última prueba antes de que el combinado nacional dispute el cierre de la eliminatoria de Concacaf para la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027.

Para esos compromisos fueron convocadas seis futbolistas del América: Celeste Espino, Kimberly Rodríguez, Jana Gutiérrez, Nancy Antonio, Scarlett Camberos y Montserrat Gutiérrez.

El representativo Sub-23 también contará con presencia azulcrema. Vanessa Martínez, seleccionadora del equipo, incluyó a Sofía Ramos, Aylín Aviléz, Xcaret Pineda y Giana Riley en la convocatoria para trabajar después de que México conquistara la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con ambos representativos, América suma 10 futbolistas llamadas por México durante esta fecha FIFA.

Xcaret Pineda fue llamada con la Sub-23 de México. Club América Femenil

América también tendrá representación en Brasil y Venezuela

El aporte internacional del equipo no se limita a las selecciones mexicanas. Brasil convocó a tres jugadoras azulcremas para disputar dos partidos amistosos contra Argentina durante el periodo de actividad internacional.

Arthur Elias tendrá disponibles a Isa Haas, Priscila da Silva y Geyse da Silva. Esta última atraviesa un momento destacado en el Apertura 2026, con 16 anotaciones, y además estableció un registro durante el partido contra Rayadas.

Geyse se convirtió en la primera futbolista en marcar en cada una de las primeras 10 jornadas en la historia de la Liga Femenil. Su participación con Brasil llegará después de haber conseguido esa marca con América.

Geyse Da Silva fue convocada por Brasil. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Por otra parte, Gabriela García fue convocada por Venezuela para enfrentar a Colombia durante la fecha FIFA de octubre. Con su llamado se completa la representación internacional del conjunto capitalino.

Los 14 llamados llegan después de la derrota ante Rayadas, resultado que terminó con el invicto del América. Pese a ello, las azulcremas mantienen ocho victorias, un empate y una derrota en el Apertura 2026, mientras continúan con una presencia amplia en las convocatorias internacionales.