¡Lo suspende y luego lo presume! Portugal celebra gol de Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) celebró el gol 981 de Cristiano Ronaldo, apenas dos días después de suspender al delantero por abandonar la concentración de su selección tras una disputa con Jorge Jesus. El reconocimiento llegó mientras seguía pendiente la resolución del procedimiento disciplinario contra el capitán portugués.

El organismo publicó en sus redes sociales una fotografía del atacante con la camiseta de la selección nacional y un mensaje sobre su actuación con el club saudí: “Ronaldo vuelve a marcar para el Al Nassr”.

Cristiano, de 41 años, anotó en la victoria 3-1 del Al Nassr sobre el Neftchi Fergana, correspondiente a la Champions League de Asia Élite. El delantero fue titular y aumentó su cuenta personal para colocarse a 19 tantos de los mil goles en su carrera.

El portugués también reaccionó al resultado con una publicación en Instagram, en la que destacó el triunfo y la evolución de su equipo: “Importante victoria esta noche. Seguimos mejorando”.

El Al Nassr volvió a contar con su goleador después de una ventana internacional marcada por el conflicto con la selección. Para Ronaldo, el encuentro representó su segunda aparición con el conjunto saudí desde que dejó la concentración de Portugal.

El conflicto con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo abandonó al representativo nacional después de una disputa con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, por su falta de minutos en la Nations League. Su salida derivó en la intervención de la federación y en la apertura de un procedimiento disciplinario.

El delantero posteriormente pidió disculpas a sus compañeros y manifestó que aceptaría cualquier castigo que le impusiera la FPF. El capitán también dejó claro que quería continuar jugando para Portugal, pese al episodio que lo enfrentó con el entrenador.

La federación, sin embargo, todavía no anunció una sanción definitiva. Los detalles del procedimiento permanecerán confidenciales hasta que concluya la investigación, por lo que el reconocimiento de su gol no estuvo acompañado de una resolución sobre su situación.

La publicación de la FPF puso nuevamente al atacante en las redes oficiales del representativo, esta vez por lo que hizo con el Al Nassr. El mensaje destacó su aportación goleadora, aunque el proceso abierto después de su salida de la concentración seguía pendiente.

Cristiano mantuvo así dos frentes abiertos: con su club, continuó acercándose a la marca de mil goles; con su selección, quedó a la espera de conocer la decisión definitiva del organismo que, dos días después de suspenderlo, volvió a presumir una de sus anotaciones.