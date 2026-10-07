Coulthard responde a Checo Pérez: "Obtuvo la crítica que se merecía" en Red Bull

El paso de Sergio Pérez por la escudería Red Bull sigue siendo un tema de discusión, incluso cuando el mexicano ya ha disputado más de la mitad de la temporada con su nuevo equipo, Cadillac, y ahora ha sido el expiloto David Coulthard quien lanzó nuevos comentarios sobre el originario de Jalisco.

En el 2025, luego de lo sucedido con Liam Lawson y Yuki Tsunoda en el segundo asiento de Red Bull, algunos consideraron que habían sido demasiado injustos con Checo Pérez en sus críticas entendiendo la dificultad de controlar el segundo coche cuando todo el enfoque estaba en Max Verstappen. Desde comentaristas, periodistas y hasta gente del público se expresó señalando que fueron injustos con el mexicano, pero Coulthard tiene otra postura.

Según el expiloto de Red Bull, quien nunca fue campeón del mundo y quedó a la sombra de Sebastian Vettel en sus años con la casa de Milton Keynes, las críticas a Pérez eran merecidas en su momento, no sin también reconocer el peso del mexicano.

"Obtuvo la crítica que se merecía, en el sentido de que el objetivo es ganar", afirmó Coulthard en declaraciones para Channel 4. "Si tu objetivo es terminar segundo —consiguió algunas victorias—, no creo que ningún piloto en su carrera esté pensando: 'Sí, estoy contento con el segundo lugar'".

El escocés incluso se colocó como un ejemplo propio de Pérez y comparó su carrera con la del mexicano.

"Es un piloto de carreras talentoso y rápido, pero no tiene ese último detalle”, indicó antes de compararse: “Yo tampoco tenía ese último detalle, así que no lo estoy criticando”.

Este deporte se trata de encontrar a los excepcionales: los Schumacher, los Hamilton, los Senna, los Max, y la lista continúa".

Sergio Pérez se integró al equipo Red Bull en el 2021 luego de que Racing Point decidió no hacer válido el contrato de tres temporadas para atraer a Sebastian Vettel. El mexicano logró un subcampeonato y un tercer puesto de la clasificación general de pilotos además de cinco victorias y haber sido clave en el primer título de Verstappen.