Barcelona y Real Madrid cambian de horario El Clásico femenino por lluvias

Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo 4 de octubre la edición 28 de El Clásico femenino en España, aunque el encuentro tendrá un cambio de horario debido a los pronósticos de “lluvias extremas y el riesgo de inundaciones” en la ciudad catalana. El partido se jugará a las 19:00 horas, tiempo local, y a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

El conjunto blaugrana solicitó a la Liga F modificar la hora del encuentro, originalmente programado dos horas antes. De acuerdo con el comunicado del club, la medida busca garantizar las condiciones operativas y de seguridad para los aficionados que acudirán al Camp Nou.

El cambio también pretende facilitar los traslados de los asistentes ante las condiciones climatológicas previstas para Barcelona. La organización del partido queda así sujeta a las evaluaciones y recomendaciones que realicen las autoridades competentes.

Barcelona busca ampliar su dominio ante Real Madrid

El duelo llega con una marcada diferencia en el historial entre ambos equipos. En las 27 ediciones anteriores de El Clásico femenino, Barcelona consiguió 26 victorias, mientras que Real Madrid solamente ha podido imponerse en una ocasión.

La rivalidad tendrá además un peso directo en la clasificación de la Liga F. Una victoria del conjunto madrileño como visitante le permitiría convertirse en el nuevo líder del campeonato, mientras que un triunfo de las locales dejaría a las catalanas en la primera posición en solitario con cinco puntos de ventaja.

El encuentro también pondrá frente a frente a los dos únicos equipos que permanecen invictos después de las primeras cinco jornadas del campeonato español. Barcelona registra cinco victorias en el mismo número de partidos, mientras que Real Madrid suma cuatro triunfos y un empate.

El Clásico, pendiente de las condiciones meteorológicas

El buen momento de ambos equipos incrementa la expectativa alrededor de un partido que se ha consolidado como una de las principales rivalidades del futbol español. Sin embargo, las condiciones climatológicas serán otro factor a considerar durante la jornada.

El Barcelona informó que durante la mañana de este domingo comunicará a los aficionados cualquier modificación adicional relacionada con el horario o el desarrollo del encuentro. La decisión dependerá de las evaluaciones y recomendaciones de las autoridades competentes.

Si no existe un nuevo cambio, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán nuevamente en el futbol femenino español a las 19:00 horas locales, después de que el partido fuera recorrido para atender las condiciones previstas en Barcelona.