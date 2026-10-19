Andy Dalton llegará a los Atlanta Falcons

Andy Dalton fue liberado por los Philadelphia Eagles el pasado 9 de octubre, aunque no se descartaba la posibilidad de su regreso mediante el equipo de prácticas.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de Pro Football Talk (PFT), este domingo el equipo le propuso un nuevo contrato y el quarterback los rechazó para seguir por un camino diferente, pero dentro de la NFL.

La llegada de Dalton a los Atlanta Falcons implica un movimiento en la plantilla, pues el conjunto prescindirá de Copper Rush para incorporar al veterano pasador. La decisión abre la incógnita sobre el papel que desempeñará Dalton en un equipo que ha tenido cambios en su grupo de quarterbacks durante la temporada.

¿Por qué Andy Dalton salió de los Eagles?

Dalton llegó a Philadelphia en marzo de 2026, después de que los Eagles lo adquirieran mediante un intercambio con los Carolina Panthers. Durante la pretemporada, el quarterback de 38 años ganó la competencia por el puesto de suplente de Jalen Hurts, por delante de Tanner McKee.

Su participación en la campaña regular fue breve. El 28 de septiembre, ingresó en el partido contra los Chicago Bears mientras Hurts era evaluado por una posible conmoción cerebral. En esa aparición lanzó su único pase del encuentro, que terminó en intercepción durante la derrota de Philadelphia por 27-7.

Posteriormente, perdió el puesto de segundo quarterback ante McKee y los Eagles decidieron liberarlo el 9 de octubre para hacer espacio en la plantilla. Aunque el equipo contemplaba la posibilidad de recuperarla, la propuesta no prosperó y Andy optó por una nueva oportunidad con Atlanta.

¿Qué expectativas tiene Andy Dalton con los Atlanta Falcons?

La incorporación de Dalton busca darle mayor profundidad al grupo de quarterbacks de Atlanta, que ha tenido que recurrir a distintas opciones durante la temporada. Cooper Rush inició los dos primeros encuentros del equipo ante las bajas de Michel Penix Jr. y Tua Tagovailoa, pero sus actuaciones terminaron con dos derrotas.

En esos partidos, Rush completó 22 de 39 pases para 229 yardas, un touchdown y cuatro intercepciones. De acuerdo con The Atlanta Journal-Constitution, Dalton asumirá el papel del tercer quarterback, con posibilidades de desempeñarse como suplente de emergencia durante los partidos.

Con 16 temporadas de experiencia en la NFL, tres selecciones al Pro Bowl y una trayectoria que incluye etapas con los Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Chicago Bears, New Orleans Saints, Carolina Panthers y Eagles, Andy Dalton llega como una alternativa experimentada para Atlanta. Su participación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de las necesidades del equipo en lo que resta de la campaña.