Actividad de mexicanos en el extranjero del fin de semana del 23 al 26 de octubre: Radar Excélsior

Julián Quiñones, Johan Vásquez y Javier Aguirre afrontarán compromisos importantes este fin de semana con objetivos distintos en sus respectivas ligas: pelear por el liderato de la Saudi Pro League y sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en Italia y España. Además, otros futbolistas y entrenadores mexicanos tendrán actividad en Europa.

El Al-Qadisiya de Quiñones se medirá con el Al-Hilal, segundo de la clasificación, mientras que el Genoa de Vásquez enfrentará al Venezia en un duelo directo entre equipos comprometidos con la permanencia. Por su parte, el Valencia, dirigido por Aguirre, recibirá al Villarreal con la posibilidad de salir de los puestos de descenso.

Julián Quiñones posa con la Bota de Oro y Musab Al-Juwayr con el premio al mejor jugador de Arabia Saudita en el Al-Qadisiya. @SPL_EN

Julián Quiñones busca ampliar la ventaja en Arabia Saudita

El Al-Qadisiya, líder de la Saudi Pro League, enfrentará este viernes 23 de octubre al Al-Hilal, que ocupa la segunda posición. El equipo del delantero mexicano tiene un partido más que su rival, por lo que el resultado puede modificar la distancia entre ambos en la parte alta de la tabla.

Una victoria permitiría al conjunto de Quiñones ampliar a cuatro puntos su ventaja y mantener el liderato dependiendo de sus propios resultados.

Partido: Al-Qadisiya vs. Al-Hilal

Al-Qadisiya vs. Al-Hilal Fecha: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 12:00 horas

12:00 horas Transmisión: FOX One

Johan Vásquez y el Genoa pueden dar un paso en busca de la permanencia. X: @GenoaCFC

Johan Vásquez enfrenta un duelo directo por la permanencia

El Genoa de Johan Vásquez ocupa el lugar 17 de la Serie A y se enfrentará al Venezia, último de la clasificación. La diferencia entre ambos es de apenas un punto, por lo que el partido puede tener consecuencias inmediatas en la lucha por mantenerse en la máxima categoría italiana.

Una derrota dejaría al Genoa en la zona de descenso, mientras que una victoria le permitiría tomar ventaja sobre uno de sus rivales directos.

Partido: Genoa vs. Venezia

Genoa vs. Venezia Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 08:00 horas

08:00 horas Transmisión: ESPN 2 y Disney+

Javier Aguirre busca seguir sumando en el Valencia. X: @valenciacf

El Valencia de Javier Aguirre aspira a salir del descenso

El Valencia recibirá al Villarreal el sábado 24 de octubre en el Estadio de Mestalla. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará sumar tres puntos que podrían sacarlo de la zona de descenso, en una clasificación donde los equipos ubicados entre los puestos 12 y 19 mantienen diferencias de apenas tres unidades.

El Villarreal ocupa el lugar 12 con nueve puntos, solo tres más que el Valencia. Por ello, los tres puntos son vitales en la pelea por la permanencia.

Partido: Valencia vs. Villarreal

Valencia vs. Villarreal Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 10:30 horas

10:30 horas Transmisión: Sky Sports

Mateo Chávez es el mexicano con más minutos en Europa. Redes Sociales/Az Alkmaar

Calendario de mexicanos en el extranjero

Además de estos encuentros, varios futbolistas y entrenadores mexicanos tendrán actividad entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre en ligas de Europa. Estos son sus partidos programados: