Actividad de mexicanos en el extranjero del fin de semana del 23 al 26 de octubre: Radar Excélsior
Julián Quiñones buscará ampliar el liderato del Al-Qadisiya ante el Al-Hilal, mientras Johan Vásquez afrontará con el Genoa un duelo directo por la permanencia en la Serie A. Además, el Valencia de Javier Aguirre recibirá al Villarreal con la posibilidad de salir de la zona de descenso, en un fin de semana con actividad de mexicanos en el extranjero.
Julián Quiñones, Johan Vásquez y Javier Aguirre afrontarán compromisos importantes este fin de semana con objetivos distintos en sus respectivas ligas: pelear por el liderato de la Saudi Pro League y sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en Italia y España. Además, otros futbolistas y entrenadores mexicanos tendrán actividad en Europa.
El Al-Qadisiya de Quiñones se medirá con el Al-Hilal, segundo de la clasificación, mientras que el Genoa de Vásquez enfrentará al Venezia en un duelo directo entre equipos comprometidos con la permanencia. Por su parte, el Valencia, dirigido por Aguirre, recibirá al Villarreal con la posibilidad de salir de los puestos de descenso.
Julián Quiñones busca ampliar la ventaja en Arabia Saudita
El Al-Qadisiya, líder de la Saudi Pro League, enfrentará este viernes 23 de octubre al Al-Hilal, que ocupa la segunda posición. El equipo del delantero mexicano tiene un partido más que su rival, por lo que el resultado puede modificar la distancia entre ambos en la parte alta de la tabla.
Una victoria permitiría al conjunto de Quiñones ampliar a cuatro puntos su ventaja y mantener el liderato dependiendo de sus propios resultados.
- Partido: Al-Qadisiya vs. Al-Hilal
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 12:00 horas
- Transmisión: FOX One
Johan Vásquez enfrenta un duelo directo por la permanencia
El Genoa de Johan Vásquez ocupa el lugar 17 de la Serie A y se enfrentará al Venezia, último de la clasificación. La diferencia entre ambos es de apenas un punto, por lo que el partido puede tener consecuencias inmediatas en la lucha por mantenerse en la máxima categoría italiana.
Una derrota dejaría al Genoa en la zona de descenso, mientras que una victoria le permitiría tomar ventaja sobre uno de sus rivales directos.
- Partido: Genoa vs. Venezia
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 08:00 horas
- Transmisión: ESPN 2 y Disney+
El Valencia de Javier Aguirre aspira a salir del descenso
El Valencia recibirá al Villarreal el sábado 24 de octubre en el Estadio de Mestalla. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará sumar tres puntos que podrían sacarlo de la zona de descenso, en una clasificación donde los equipos ubicados entre los puestos 12 y 19 mantienen diferencias de apenas tres unidades.
El Villarreal ocupa el lugar 12 con nueve puntos, solo tres más que el Valencia. Por ello, los tres puntos son vitales en la pelea por la permanencia.
- Partido: Valencia vs. Villarreal
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:30 horas
- Transmisión: Sky Sports
Calendario de mexicanos en el extranjero
Además de estos encuentros, varios futbolistas y entrenadores mexicanos tendrán actividad entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre en ligas de Europa. Estos son sus partidos programados:
- Luis Chávez: Akron Tolyatti vs. Dinamo de Moscú | Sábado 24 de octubre | 03:45 horas
- César Montes: Rostov vs. Lokomotiv de Moscú | Domingo 25 de octubre | 04:45 horas
- Álex Padilla: Athletic Club vs. Getafe | Domingo 25 de octubre | 07:00 horas | Sky Sports
- Silvana Flores: Como 1907 vs. Sassuolo | Domingo 25 de octubre | 08:00 horas
- Álvaro Fidalgo: Celta de Vigo vs. Real Betis | Domingo 25 de octubre | 08:00 horas | Sky Sports
- Armando González: Olympiacos vs. Kalamata | Domingo 25 de octubre | 08:00 horas | Claro Sports
- Efraín Juárez: Győri ETO vs. Újpest FC | Sábado 24 de octubre | 09:00 horas
- Rebeca Bernal: Manchester United vs. Manchester City | Domingo 25 de octubre | 12:00 horas
- Patricio Salas: Rio Ave vs. Famalicão | Domingo 25 de octubre | 12:00 horas
- Rodrigo Huescas: Copenhague vs. Odense BK | Lunes 26 de octubre | 12:00 horas
- Obed Vargas: Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña | Sábado 24 de octubre | 13:00 horas | Sky Sports
- Santiago Giménez: Gil Vicente vs. Porto | Sábado 24 de octubre | 13:30 horas
- Armando León: NK Osijek vs. NK Rudeš | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas
- Mateo Chávez: AZ Alkmaar vs. Twente | Domingo 25 de octubre | 13:00 horas | ESPN 3 y Disney+