Vuelven los payasos del más allá al Teatro J.J. Herrera de Xalapa

XALAPA, Ver.- La compañía Tierra Escénica prepara el regreso de uno de sus montajes más longevos y reconocidos: Cementerio Clown 2026, espectáculo de comedia física que cumple cinco años consecutivos de presentarse en Xalapa y que se ha consolidado como una de las propuestas familiares más constantes de la cartelera independiente.

La función doble se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 18:00 y 19:30 horas en el Teatro J. J. Herrera, ubicado en Miguel Palacios 12.

En esta quinta edición, los payasos muertos emergen de su descanso eterno para celebrar su día con nuevas rutinas, humor y una narrativa que mezcla tradición, juego escénico y un lenguaje clown accesible para todas las edades.

Reír de la muerte es una de las características de los mexicanos que, año con año, celebramos la temporada de los Fieles Difuntos. Foto: Especial.

El director y artista en escena, Miguel Ángel Carrillo, aseguró que este montaje se ha sostenido gracias al trabajo colectivo y a un elenco que ha logrado renovar el espectáculo sin perder su esencia.

“Son cinco años consecutivos de este proyecto y cada edición implica crear números nuevos, ajustar el ritmo y mantener viva la energía del cementerio”, afirmó.

El elenco está integrado por Braulio Escamilla, Roberto Enríquez, Tania Mora, Francisco Campos y Clop, quienes encarnan a los personajes que regresan del más allá para celebrar, jugar y provocar al público.

La voz que cuenta la historia es de Olivia Carrillo, mientras que Mario Cevallos diseñó el audio y la iluminación. La producción es de Tierra Escénica y la obra se presenta como una creación colectiva bajo la dirección de Miguel Ángel Carrillo.

Cementerio Clown 2026 es una tradición escénica de octubre, con funciones agotadas y con una recepción que mezcla público infantil, juvenil y adulto. La compañía destaca que esta edición mantiene el sello de comedia fina, humor físico y atmósfera festiva.