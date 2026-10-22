La UV celebrará el Día de Muertos con horror, catrinas y carrera nocturna

XALAPA.— El Festival de la Catrina, una propuesta que integra tres experiencias escénicas y recreativas en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campuscad) de la Universidad Veracruzana, iniciará del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El director de la Fundación UV, Facundo Pacheco, informó que el festival reúne el Bosque del Horror, los recorridos teatrales de Catrinas y una carrera nocturna, con el objetivo de abrir el campus a la comunidad y aprovechar sus espacios naturales como escenarios.

El Bosque del Horror, a cargo de Narciso Martínez Meléndez, El Caballero Negro, ofrecerá recorridos nocturnos con narraciones de leyendas locales. Se realizarán del 24 de octubre al 2 de noviembre, de lunes a jueves a las 20:30 horas y viernes a domingo a las 19:00 horas. La duración es de 30 a 40 minutos. Está dirigido para público mayor de 15 años, aunque los menores pueden ingresar acompañados.

El público y los estudiantes participarán en todas las actividades de Día de Muertos en la UV. Foto: Lourdes López.

El colectivo independiente Chicle y Pega participará con un recorrido teatral que narra el viaje de Pedro Pedales hacia el Mictlán, acompañado de su perro Caramelo. La puesta en escena contempla cuatro estaciones dentro del campus y combina actuación, música y máscaras. Se presentará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con funciones a las 19:30 y 21:00 horas, en recorridos de 50 a 60 minutos, espectáculo apto para toda la familia.

Como tercer componente, el festival incluirá una Social Run temática el 26 de octubre a las 19:00 horas, con un circuito de cinco kilómetros alrededor del lago mayor, la USBI y los ecodiálogos. Los participantes deberán acudir disfrazados de catrinas, catrines o personajes de horror. La inscripción da derecho a uno de los recorridos del festival.

Pacheco destacó que el Campuscad cumple 25 años y que estas actividades buscan mostrar el valor cultural y recreativo del espacio, invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las celebraciones de Día de Muertos.