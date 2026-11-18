Cruzar el Atlántico a casi medio siglo de vida para servir a las comunidades indígenas en las fronteras de América consagró en el santoral hoy 18 de noviembre a Santa Rosa Filipina Duchesne, junto con la conmemoración litúrgica universal de la Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo.

Las actas litúrgicas y los testimonios pontificios, ratifican la profunda relevancia doctrinal de esta fecha, que une la consagración de los dos templos insignes de los apóstoles mártires en Roma con la memoria canónica de la gran religiosa del Sagrado Corazón.

Qué santo se celebra hoy 18 de noviembre: Santa Rosa Filipina Duchesne contra la soledad Canva

¿Qué santo se celebra hoy 18 de noviembre en la Iglesia universal?

Hoy 18 de noviembre se venera a Santa Rosa Filipina Duchesne, religiosa y misionera francesa, y se celebra la Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, pilares de la fe construidos sobre las tumbas de los santos apóstoles en Roma.

Nacida en Grenoble, Rosa Filipina afrontó la turbulencia de la Revolución Francesa con perseverancia antes de ingresar a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.

Impulsada por un inagotable ardor misionero, viajó a Estados Unidos para fundar colegios gratuitos y atender a los nativos potawatomi, quienes la apodaron «la mujer que siempre reza».

Junto a su entrega personal, la Iglesia recuerda la dedicación de las basílicas vaticana y ostiense, consagradas originalmente por el papa Silvestre I y luego consagradas nuevamente tras siglos de reconstrucción como signos visibles de unidad eclesial.

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Cómo pedir la mediación de Santa Rosa Filipina Duchesne este 18 de noviembre

Para implorar el auxilio de Santa Rosa Filipina Duchesne, los fieles se encomiendan a su amparo cuando buscan perseverancia en la oración, claridad para emprender nuevos proyectos vocacionales y fortaleza ante la soledad o el desarraigo.

La tradición devocional recomienda apartar unos minutos de silencio en el hogar, encender una vela blanca ante un crucifijo e invocar su patrocinio como protectora de quienes enfrentan caminos inciertos o barreras culturales.

Muchos devotos le piden auxilio para educar a sus hijos con paciencia, mantener la devoción ante largas temporadas de sequedad espiritual y alcanzar serenidad interior en momentos de adversidad material.

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Santoral completo del 18 de noviembre: otros santos y mártires del día

En estrecha devoción con Santa Rosa Filipina Duchesne y la fiesta basilical romana, el santoral del 18 de noviembre reúne a insignes modelos de santidad cristiana:

San Odón de Cluny: Segundo abad de la célebre abadía benedictina, reformador de la disciplina monástica, diplomático pacificador y virtuoso escritor.

Segundo abad de la célebre abadía benedictina, reformador de la disciplina monástica, diplomático pacificador y virtuoso escritor. San Román de Antioquía: Diácono y mártir, recordado por su ardiente testimonio de fe ante los jueces paganos durante las persecuciones en Siria.

Diácono y mártir, recordado por su ardiente testimonio de fe ante los jueces paganos durante las persecuciones en Siria. San Patroclo de Colombier : Ermitaño galo venerado por su vida solitaria, su continuo ayuno y su incesante caridad hacia quienes acudían en busca de consuelo.

: Ermitaño galo venerado por su vida solitaria, su continuo ayuno y su incesante caridad hacia quienes acudían en busca de consuelo. San Maudeto: Monje bretón de origen irlandés, abad y fundador de abadías, admirado por su rigurosa penitencia y guía de almas.

Monje bretón de origen irlandés, abad y fundador de abadías, admirado por su rigurosa penitencia y guía de almas. San Teofredo de Carmery: Abad y mártir en territorio francés, que entregó la vida protegiendo a su comunidad monástica de las invasiones.

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Oración a Santa Rosa Filipina Duchesne para renovar la fe y vencer el desánimo

Para confiar a su mediación nuestras fatigas cotidianas y obtener perseverancia en nuestras metas, rezamos con fervor:

Oh admirable Santa Rosa Filipina Duchesne, mujer de oración incansable que cruzaste mares y venciste el cansancio para sembrar el Evangelio: atiende mi súplica. Tú que nunca perdiste la paz en la prueba ni el ardor en el silencio, alcánzame de Dios la gracia de la paciencia, la fidelidad en mis deberes y la fuerza para recomenzar cuando las fuerzas flaqueen. Intercede ante el Sagrado Corazón de Jesús por la paz de mi hogar y concédeme la gracia que hoy te pido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén".

Entregar los afanes diarios con humildad y perseverancia sostiene los proyectos más nobles y devuelve el sosiego a los corazones atribulados. Abrazar este día con fe y ánimo renovado dispone el alma antes de acercarnos a las insignes memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.