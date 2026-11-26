En el marco de la inauguración de la exposición Salvador Elizondo: El grafógrafo, de la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez, en León, Guanajuato, la fotógrafa Paulina Lavista, curadora de la muestra, dictó la conferencia en donde habló del novelista, ensayista, poeta y traductor con quien estuvo casada durante 38 años.

“Elizondo es un producto extraño, porque no es común que un niño tenga esa educación. Pero de alguna manera su inteligencia y sus genes lo llevaron a ser el escritor que es. Le costó mucho trabajo, él siempre estudió”, comentó Lavista.

Durante la conferencia, Lavista conversó con el público y describió diferentes anécdotas y recuerdos, que gracias a la cercanía de la artista visual y Elizondo, autor de Farabeuf (1965), El hipogeo secreto (1968) y El grafógrafo (1972), aportó a los asistentes una perspectiva que vincula la dimensión literaria del autor con su entorno personal y creativo.

La fotógrafa detalló pasajes de la niñez del escritor, cuyo padre fue diplomático y músico, razón por la cual Elizondo vivió su infancia en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, para posteriormente residir en Estados Unidos, Canadá y, de regreso en México, en el estado de Puebla.

Paulina Lavista en la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez en León, Guanajuato. Fabián Mendoza

Una revelación que hizo Paulina Lavista fue que antes de ser escritor, Salvador Elizondo quiso ser compositor de música para cine y explicó cómo él se convirtió en un gran artista a partir de haber sido criado en una familia privilegiada, ya que su padre lo educó con una sólida formación musical y literaria.

La artista también contó cómo inició su relación con el escritor quien le llevaba más de 10 años. Describió que se conocieron a través de la música de su padre, quien organizaba conciertos y fiestas musicales en su casa con escritores como Jorge Ibargüengoitia y Juan Rulfo.

Salvador Elizondo: El grafógrafo

La exposición fue inaugurada el pasado 25 de noviembre en el vestíbulo de la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez, en conmemoración de los 20 años del Fórum Cultural Guanajuato de León. Estará abierta al público del 25 de noviembre de 2026 al 20 de febrero de 2027.