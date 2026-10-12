Recuperan dos cuadros de Renoir robados en Francia; uno tiene una rasgadura

Un mes después de haber sido sustraídos del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, dos cuadros del pintor impresionista fueron recuperados por las autoridades. Las obras se encuentran en un estado relativamente bueno, aunque una de ellas presenta un rasgón en el lienzo.

El 8 de septiembre, dos ladrones irrumpieron en el museo y lograron huir rápidamente con dos obras del pintor impresionista Auguste Renoir, casi un año después del sonado robo de joyas en el Louvre en París.

AFP

Los cuadros robados eran los óleos "Madame Colonna Romano" y "Jeune femme au puits".

"Las dos obras presentaban deterioros. El marco de 'Jeune femme au puits' estaba ligeramente dañado, pero solo se trataba del marco. En cambio, el lienzo de 'Madame Colonna Romano" tenía un rasgón", explicó el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, en una rueda de prensa en París.

La rasgadura en este retrato se sitúa a la altura del vestido, precisó el fiscal. Los cuadros "requerirán intervenciones de restauración", añadió.

Cuadro 'Madame Stephen Pichon' REUTERS

Las dos obras fueron trasladadas a un centro de conservación y restauración en Marsella, antes de su retorno al museo, indicó por su parte el Ministerio de Cultura francés.

Las telas fueron halladas el 8 de octubre en la localidad de Clermont-l'Hérault, a cerca de 400 km al oeste de donde fueron robadas, durante un registro de un domicilio, dijo Bessone.

"Los cuadros estaban ocultos detrás de un muro de bloques de hormigón. Era totalmente indetectable", añadió. El hallazgo fue posible gracias a un interrogatorio.

Cuadro 'Coco Reading' REUTERS

Una operación el 7 de octubre propició la detención de seis personas, entre ellos un hombre de 29 años considerado el principal sospechoso.

El hallazgo se produce cuando está a punto de cumplirse un año del robo de joyas valoradas en casi 100 millones de dólares en el museo del Louvre, el más visitado del mundo, a la luz del día y en pleno centro de París.

Este robo de joyas, que siguen sin aparecer, puso de relieve los temores sobre la seguridad de los museos franceses.

Con información de AFP.