En las páginas sagradas del santoral litúrgico, hoy domingo 18 de octubre resplandece la fiesta de San Lucas Evangelista, el renombrado "médico querido" citado por San Pablo.

Según la tradición cristiana, este sabio historiador no solo escribió el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, sino que plasmó el primer pincelazo del rostro de María, uniendo la ciencia, la fe y la belleza en un testimonio indestructible.

Su vida y contribución canónica se hallan documentadas en las actas del Martirologio Romano. Su legado como patrono de las profesiones médicas y los artistas se mantiene firme gracias a decretos pontificios que autentican su intercesión sanadora en la Iglesia.

Qué santo se celebra hoy 18 de octubre: San Lucas Evangelista, protector de artistas y creadores Canva

Qué santo se celebra hoy domingo 18 de octubre

Hoy domingo 18 de octubre la Iglesia conmemora a San Lucas Evangelista, autor del tercer Evangelio. Es venerado universalmente como el santo patrono de los médicos, cirujanos, personal de enfermería, pintores y artistas plásticos.

Su escrito evangélico resalta de manera especial la compasión de Jesús hacia los desvalidos y los enfermos. Tras haber ejercido la medicina en Antioquía, entregó su pluma para dejar un registro detallado de la salvación universal.

Qué santo se celebra hoy 18 de octubre: San Lucas Evangelista, protector de artistas y creadores Canva

A quién protege San Lucas y cómo pedir su ayuda

San Lucas protege a quienes enfrentan diagnósticos médicos complejos, personal de salud, artistas y creadores. Se invoca su valiosa ayuda para hallar claridad en momentos de dolencia física o estancamiento creativo.

Para solicitar su auxilio divino, conviene encender una vela verde o blanca, rezar con devoción sincera y procurar una obra de misericordia hacia algún convaleciente durante este día especial.

Qué santo se celebra hoy 18 de octubre: San Lucas Evangelista, protector de artistas y creadores Canva

Cuáles son los otros santos del santoral hoy domingo 18 de octubre

Junto al insigne San Lucas, el santoral del 18 de octubre recuerda a San Asclepiado de Antioquía, San Monón de Casserouge, San Amable de Riom y San Justo de Beauvais.

San Asclepiado de Antioquía: Obispo y confesor de la fe que defendió a su rebaño con firmeza.

Obispo y confesor de la fe que defendió a su rebaño con firmeza. San Monón de Casserouge : Hermitaño escocés martirizado en las Ardenas por su fiel testimonio.

: Hermitaño escocés martirizado en las Ardenas por su fiel testimonio. San Amable de Riom: Presbítero recordado por sus milagros contra animales ponzoñosos.

Presbítero recordado por sus milagros contra animales ponzoñosos. San Justo de Beauvais: Mártir infantil cuyo ejemplo de entereza conmovió a las comunidades galas.

Qué santo se celebra hoy 18 de octubre: San Lucas Evangelista, protector de artistas y creadores Canva

Ritual y oración a San Lucas para la salud y el talento

Para llevar a cabo el ritual de oración, ubica una imagen del santo cerca de tu lugar de descanso o trabajo, respira hondo y proclama esta plegaria con convicción:

Glorioso San Lucas, médico del cuerpo y del alma, tú que retrataste la ternura de la Santísima Virgen y relataste las curaciones del Salvador; escucha mi humilde súplica. Alcanza de Dios la salud que mi cuerpo necesita y fortalece la mente de quienes velan por mi bienestar. Guía mis talentos cotidianos para honrar la verdad y servir con amor. Amén."

Conectar con la historia de San Lucas renueva las fuerzas para encarar cualquier quebranto físico o espiritual con renovada fe. Confía el cuidado de tus seres queridos a su compasiva intercesión antes de preparar el corazón para las grandes festividades que conmemoraremos mañana dentro de nuestro calendario diario.