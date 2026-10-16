¿Qué se le pide a Santa Margarita María de Alacoque?

Santa Margarita María de Alacoque es una de las figuras más queridas de la tradición católica, especialmente por su cercanía con el Sagrado Corazón de Jesús. Su historia está marcada por la fe, las visiones que relató y el mensaje de amor y devoción que transmitió a los creyentes.

Cada 16 de octubre, la Iglesia católica recuerda su vida y legado, una fecha en la que sus fieles evocan las revelaciones que tuvo y su profunda devoción a Jesús.

¿Cuál es la historia de Santa Margarita María de Alacoque?

Santa Margarita María de Alacoque nació en Francia en 1647. De acuerdo con Vatican News, su acercamiento a la fe comenzó desde el hogar, pues sus padres eran católicos. Sin embargo, se cree que, al principio, hubo resistencia familiar ante su decisión de consagrar su vida a Dios e ingresar a un convento.

A los 24 años ingresó a la vida religiosa y, al realizar sus votos, añadió el nombre de María al suyo. Desde entonces, comenzó a relatar experiencias místicas y visiones religiosas que, en un principio, no fueron aceptadas por todas sus compañeras.

Falleció en octubre de 1690. Debido a su vida religiosa y a las revelaciones que se le atribuyen, fue canonizada por el papa Benedicto XV en 1920, convirtiéndose en una figura importante para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

¿Cuáles fueron las revelaciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque?

Aunque al principio Santa Margarita María de Alacoque mantuvo sus visiones en el ámbito personal, el jesuita Claudio de la Colombière la animó a escribir sus experiencias, que posteriormente se relacionaron con la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

En 1673, según los relatos de sus revelaciones, Jesús se le apareció y le pidió promover la devoción a su Sagrado Corazón. Esta representación se describe como un corazón rodeado de espinas, con una herida y coronado por una cruz, símbolos asociados con el amor de Cristo y el sufrimiento que padeció por la humanidad.

Estas experiencias marcaron un momento importante en la historia de esta devoción católica, cuyo símbolo continúa presente en imágenes religiosas, templos y hogares de creyentes.

Sagrado Corazón de Jesús. Foto: Canva

Santa Margarita María de Alacoque: ¿qué se le pide en oración?

Los fieles recurren a Santa Margarita María de Alacoque para pedir su intercesión y fortalecer su cercanía con Dios. Su historia inspira a quienes buscan profundizar en su fe y mantener una relación espiritual más cercana con Jesús.

También hay personas que le piden por la paz y la armonía en el hogar, especialmente durante momentos de tensión o dificultades familiares. A través de la oración, buscan encontrar consuelo, paciencia y esperanza para afrontar los problemas cotidianos.

Santa Margarita María de Alacoque. Foto: laguardiadehonor.com.mx

Así, Santa Margarita María de Alacoque es recordada no solo por las visiones que relató, sino también por su vínculo con el Sagrado Corazón de Jesús y por el mensaje de amor, fe y reconciliación que representa para sus devotos.