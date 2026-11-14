Es el momento de la naturaleza, de revalorar su legado y honrar a los seres que ya no están en la Tierra; y, sobre todo, de pensar en nuestra misma finitud como primates migrantes, vanidosos y despiadados.

Pero también es tiempo de tener la certeza que nunca es tarde para darte cuenta de todo lo que sigue vivo y luchar por su conservación. Que no se vuelva un recuerdo”, afirma el zoólogo y escritor mexicano Andrés Cota Hiriart.

El autor del libro de ensayos Memento natura, ilustrado por Sonia Romero para la colección Hilo de Aracne de la UNAM, comenta en entrevista con Excélsior que el título busca “devolver algo de maleza a nuestro paisaje interior y despertar nuestra capacidad de asombro ante la compleja y fascinante orquestación de la vida”.

El biólogo y divulgador de la ciencia afirma que es fundamental sacar ventaja de la experiencia estética y literaria para recuperar nuestra cercanía con la naturaleza.

Serpientes, ajolotes, algas, hongos y sapos alucinógenos son los protagonistas de estas historias. Ilustración: Sonia Romero/ Cortesía Libros UNAM

De niños amamos a los animales, los árboles, los montes. Pero poco a poco nos separan de la naturaleza. A medida que nos hacemos adultos nos enseñan que somos seres superiores, la excepcionalidad humana.

Nos inculcan que existen animales superiores e inferiores. Que las arañas y los invertebrados son algo menor, sin importancia; cuando en realidad son los invertebrados los organismos esenciales para que la ecología pueda existir”, agrega.

Destaca que le gusta “sacudir esas certezas de las que partimos para encontrar el sentido del mundo. Que somos la especie dominante es un delirio pasajero que durará poco”.

Quien cursó una maestría en Documental Científico en el Imperial College London considera que los libros son una buena oportunidad para ampliar las nociones y cuestionar eso.

El libro “Memento natura” se presentará en Querétaro, Oaxaca y la FIL de Guadalajara. Ilustración: Sonia Romero/ Cortesía Libros UNAM

Somos un primate que se compone a sí mismo de las historias que va consumiendo. Creo en el poder de las historias, la palabra, para iluminar el mundo. Debemos sacar ventaja de la experiencia estética compartida: la lectura, lo audiovisual, el arte, el podcast, el teatro, tienen ese poder.

Mezclar disciplinas con saberes, memoria, imaginación, especulación. Me interesan todos los seres vivos, y una concepción más crítica del humano”, añade.

Por esta razón, Cota ha convertido a serpientes, ajolotes, algas, hongos, incluso sapos alucinógenos, animales extraños y plantas prohibidas en los protagonistas de sus ensayos y relatos.

Hay muchas criaturas que me despiertan obsesión y emoción continuas. Busco una reflexión que quite al humano del centro de la narrativa e incluir a otros seres como protagonistas, sean animales, plantas o entornos”, señala.

Cota cursó una maestría en Documental Científico en el Imperial College London. Santi Cogolludo/ Cortesía Libros UNAM

El fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos se ha unido a la corriente literaria denominada por varias categorías: ecoescritura, bionarrativa, prosa verde, texto silvestre o liternatura. Él propone narrativaleza.

Me parecen bien todos estos conceptos, que cada quien lleve agua a su molino. Lo importante es que se vuelva más caudalosa esta corriente y que se diversifique. Se requieren más voces con fuerza a nivel nacional y que se vuelva una oferta habitual en las librerías, las bibliotecas, las ferias del libro.

“Que se ubique como buena literatura, en géneros como el terror o la ciencia ficción, más allá del activismo medioambiental. Mientras más amplio el concepto, mejor. Además, tenemos una gran deuda con las más de 60 lenguas originarias”, indica.

El conductor del pódcast Masaje cerebral y del programa RUM de TV UNAM aclara que esta pasión no es reciente ni inventada.

Así he hecho mi vida desde niño. Al crecer me di cuenta que los organismos que me fascinan no le gustan a la gente, los odian o no los conocen. Por ejemplo, se piensa que las mariposas negras son de mala suerte; y, en realidad, el 90 por ciento de estos insectos tienen este color y son los más polinizadores. Deseo quitar esa visión romántica de la naturaleza: la abeja trabajadora y la araña mala”, concluye.

En “espera de más letras anfibias”, Cota presentará Memento natura en Querétaro, Oaxaca y la FIL de Guadalajara; en este foro, el 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Salón C del Área Internacional.

Adelanta que está trabajando en un libro sobre el mundo marino.