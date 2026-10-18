PLANETA DANZA: Plantean una pregunta enigmática no resuelta

En lo que desde hace muchos años se ha convertido en un error estratégico de planeación cultural, una buena parte de los eventos dancísticos se amontonan y traslapan en una estrecha programación.

Festivales, temporadas, estrenos y todo tipo de funciones atiborran carteleras, porque hay que gastarse el presupuesto del 2026 antes de que termine el año.

Plantean una pregunta enigmática no resuelta Octavio Amador

Lo anterior se agudiza aún más si se toma en cuenta que, a nivel institucional, los presupuestos se liberan pasados los tres primeros meses del año. En esta ley de la selva, la danza está al servicio de la administración y las instituciones. No al revés.

Varias compañías se presentaron en días pasados, algunas rimbombantes con narrativas ya muy gastadas y otras mucho más novedosas con interpretaciones loables y mucho menos público.

Plantean una pregunta enigmática no resuelta Octavio Amador

Entre ellas brilló el Cuerpo Mutable, dirigido por Lidya Romero, con "Koans, preguntas paradójicas", deslumbrante pieza imbuida de la filosofía Zazen, con el atinado diseño musical y de paisaje sonoro de Mauro Gómez e iluminación de Hugo Heredia.

El montaje, en la Black Box del Centro Nacional de las Artes, fue una invitación a asomarse a otra realidad.

En la proximidad y casi escuchando los latidos de los corazones de los intérpretes, un “koan” es eso mismo. Una pregunta enigmática no resuelta, sino mediante la “iluminación espiritual”; todo raciocinio carece de sentido, porque el sentido sólo existe en Occidente y a partir de la razón. Pero hay otros universos, un “koan” es uno mismo frente a un muro que se intenta mover; pero, en esencia, debe ser atravesado.

Plantean una pregunta enigmática no resuelta Octavio Amador

Mientras propuestas muy superadas desperdician toneladas de sal para dar un toque de ornamentación más que dramático a su pieza. En la de Romero, con varios puños de arroz, un portentoso bailarín hace una bellísima caligrafía.

Se destaca el regreso de Claudia Desimone al foro, su madurez, seriedad en un solo de forma aparente sencillo, pero en un vértigo interior; fue imposible no recordarla en sus primeros años bailando junto con José Rivera.

Pero ahora lo hace mejor y en una multiplicidad de estratos emocionales, durante los cuales lo sencillo se transforma en un acto extraordinario.