Olafur Eliasson y amigos artistas en una muestra conjunta en Berlín

BERLÍN.- En días donde las hojas de los árboles se tornan doradas en Berlín se inauguró la exhibición ‘Next Door’ en el museo Hamburger Bahnhof, donde los artistas Tacita Dean, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Henrik Håkansson, y Tomás Saraceno se reúnen para presentar sus obras.

El lugar de la exposición tiene un significado histórico y no es cualquier coincidencia, se trata de una parte del museo llamada The Rieckhallen, que son grandes naves ferroviarias y de carga de los años sesentas que ahora forman parte del anexo del museo, lugar que da cita a obras de arte contemporáneo. The Rieckhallen, donde se celebra esta exposición, es uno de los pocos vestigios que quedan de aquel recinto industrial.

Después de la reunificación alemana, Berlín se convirtió en un centro de producción artística que atrajo a personas de todo el mundo, algunos encontraban construcciones vacías que podían usar como estudios, esto con el tiempo cambió y muchos tuvieron que mudarse con el auge de la construcción de complejos.

Entre los años 2002 y 2013, los cinco artistas tuvieron sus estudios justo en The Rieckhallen, en donde formaron ideas, experimentos y desarrollaron proyectos que siguen influyendo en sus prácticas artísticas de la actualidad. ‘Next Door’ pareciera un regreso temporal a los estudios de ese entonces, los amplios espacios invitan a imaginar las herramientas, objetos y estructuras que estuvieron allí.

Tomás Saraceno, Thomas Demand, Tacita Dean, Henrik Håkansson y Olafur Eliasson en la presentación para prensa de ‘Next Door’. (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

‘Next Door’ es ahora un punto de encuentro para los artistas, quienes se dieron cita durante la inauguración para la prensa el miércoles por la mañana. Para Olafur Eliasson estar en ese lugar y con tan buena compañía es motivo de alegría y recuerda cómo era trabajar en aquellos años: “había una especie de juego, la idea de tomar riesgos [...] y dejar de lado el resultado en el estudio”, dijo.

La percepción como eje de fascinación y de continuidad artística

Si bien las obras de los artistas son muy diferentes entre sí, parecen coincidir en la manera en que buscan jugar con la perspectiva que los visitantes pueden tener al ver (y sentir) las intervenciones.

Your psychoacoustic light ensemble (2024) Olafur Eliasson (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

La instalación de Olafur Eliasson lleva el nombre de ‘Your psychoacoustic light ensemble’ (2024), la cual está conformada por seis grandes espejos circulares montados sobre soportes. Los espejos son activados por transductores (dispositivos que transforman la señal eléctrica de audio en vibraciones físicas) y al vibrar, los espejos reflejan la luz de los focos creando proyecciones de luz que bailan y cambian con el sonido. El movimiento es constante y la experiencia visual y sonora envuelve al visitante a estar dentro de la obra.

Room with My Soul Left Out, Room That Does Not Care (1984/2010) Tacita Dean y Bruce Nauman (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

Por su parte, como parte de ‘Next Door’ Tacita Dean y Bruce Nauman colaboran en una nueva película titulada ‘Room with My Soul Left Out, Room That Does Not Care’ (1984/2010), en la que aparece Nauman de fondo dentro del contorno de una mano gigante, él se aleja y acerca para tratar de poner su mano en ese contorno.

The Ballroom (2025) Thomas Demand (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

Thomas Demand hace flotar por el espacio pabellones que exhiben fotografías de gran formato, la obra flota en el recinto y uno puede observarlas como si uno echara un vistazo a través de una ventana.

The Passage (2026) (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

La instalación de vídeo de Henrik Håkansson explora su fascinación por el entorno natural y su relación con diferentes organismos, en este caso el foco de atención es el aleteo de una mariposa.

En el mismo sentido de exploración por la naturaleza, el artista argentino Tomás Saraceno nos muestra un cuarto oscuro con una enorme telaraña iluminada, la imagen es delicada y sutil, a la vez sorprendente. Dentro del repertorio del artista se encuentran instalaciones que buscan la interconexión con otros seres vivos dentro de redes, su interés por encuentros ecosociales y participativos buscan generar conocimiento del mundo natural.

Saraceno invita a los espectadores que le temen a las arañas a que tengan un mejor entendimiento de ellas. “La cura para la aracnofobia no es la segregación ni la separación [...], sino la proximidad: acercarse y encontrarse”, señaló el artista.

Tomás Saraceno se interesa en conocer a través de la ciencia como se puede disminuir el miedo por las arañas. (Foto: Karelia Llanos) Excélsior

De la misma manera, Saraceno presenta (por primera vez en más de quince años) la instalación ‘14 Billions (Working Title)’ (2010), la cual recrea la telaraña tridimensional de una viuda negra a una escala 17 veces mayor que la original; además de una investigación en curso sobre las arañas y sus telas, y la idea de transitar de la aracnofobia a la aracnofilia.

El recuerdo de la llegada a Berlín

Eliasson compartió cómo fue su llegada a Berlín después de terminar sus estudios en Copenhague, con una bolsa azul de IKEA donde cargaba sus cosas, rodeado de espacios informales donde pareciera que la libertad de creación sucedía en un ámbito relajado.

“Creo que es importante mencionar que en aquel entonces -y probablemente aún más antes- existía una atmósfera particular; la ciudad de Berlín, y esta zona en concreto (Invalidenstrasse), se caracterizaba por un alto grado de informalidad. Cuando llegabas por la mañana, a veces los coches estaban aparcados de formas insólitas; hoy en día, eso sería inimaginable”, dijo Eliasson.

Para él, ese grado de informalidad podría verse representado en la manera de hacer arte en esos años, “esa informalidad aportaba una cierta suavidad a la ciudad; había margen para trabajar en algo que, de algún modo, se sentía acertado”, apuntó el artista escandinavo.

El artista danés-islandés es uno de los nombres más importantes del arte contemporáneo.El artista danés-islandés es uno de los nombres más importantes del arte contemporáneo. Excélsior

“Había mucho espacio para la suavidad, mucho espacio para la pausa, mucho espacio para cometer errores; estábamos ocupados, sí, pero ocupados precisamente en no estar ocupados”.

La exhibición también focaliza la atención en recordar la importancia de preservar los espacios para los artistas, donde puedan trabajar libremente. ‘Next Door’ está abierta al público desde este viernes y la fecha de cierre aún no está determinada. La muestra forma parte del programa conmemorativo del aniversario número treinta de Hamburger Bahnhof, que se celebrará a finales de noviembre de 2026.