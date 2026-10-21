“Mutualidad” reúne a 45 artistas por los 20 años del CaSa

OAXACA, Oax.— A propósito de las dos décadas de existencia del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) arranca Mutualidad, una serie de exposiciones, a lo largo de dos meses, que presentarán la obra de diversos artistas que cursaron el Diplomado de Artes Visuales del CaSa en sus 10+1 emisiones.

Fundado por el artista Francisco Toledo (1940-2019), el CaSa abrió sus puertas en 2006. Desde entonces y hasta la fecha, este espacio se ha dedicado a promover las artes en sus múltiples expresiones a través de exposiciones, presentaciones, y programas académicos como talleres, programas y diplomados. El Diplomado de Artes Visuales comenzó en 2011 y se realizó anualmente hasta alcanzar las 11 emisiones, las últimas incluso en los años que se padecía la pandemia.

Las obras de estos 45 creadores son algunas de las muchas desarrolladas durante el programa. Foto: Cortesía CaSa.

“En un principio, este diplomado solamente recibía a artistas oaxaqueños y paulatinamente lo fuimos abriendo a otros contextos y territorios, proponiendo una apertura en el diálogo y amplificando el catálogo de sentires y pensares respecto al arte contemporáneo, sus formas y sus aproximaciones sociales”, detalló Laureana Toledo, artista y coordinadora de Mutualidad.

Las obras de 45 creadores son algunas de las muchas desarrolladas durante el programa, y que han sido asesorados por artistas y curadores como Laureana Toledo, Luis Felipe Ortega, Virginia Colwell, Verónica Gerber, Sol Henaro, Catalina Lozano, David Miranda, Rafael Ortega, Natalia de la Rosa, Paola Santoscoy y Richard Moszka (1968-2025).

Galería El Alacrán, Facultad de Artes Plásticas de la UABJO, Peluquería Alberto’s Xoxo, Rocinante, Comitiva Patronal de la Imagen, Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas de Oaxaca, Centro de las Artes de San Agustín, son algunos de los 25 espacios que se sumaron a la propuesta.