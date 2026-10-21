“Mutualidad” reúne a 45 artistas por los 20 años del CaSa
La serie de exposiciones se extenderá durante dos meses en 25 espacios de Oaxaca y reunirá obras de creadores que cursaron el Diplomado de Artes Visuales del Centro de las Artes de San Agustín, fundado por Francisco Toledo en 2006.
OAXACA, Oax.— A propósito de las dos décadas de existencia del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) arranca Mutualidad, una serie de exposiciones, a lo largo de dos meses, que presentarán la obra de diversos artistas que cursaron el Diplomado de Artes Visuales del CaSa en sus 10+1 emisiones.
Fundado por el artista Francisco Toledo (1940-2019), el CaSa abrió sus puertas en 2006. Desde entonces y hasta la fecha, este espacio se ha dedicado a promover las artes en sus múltiples expresiones a través de exposiciones, presentaciones, y programas académicos como talleres, programas y diplomados. El Diplomado de Artes Visuales comenzó en 2011 y se realizó anualmente hasta alcanzar las 11 emisiones, las últimas incluso en los años que se padecía la pandemia.
“En un principio, este diplomado solamente recibía a artistas oaxaqueños y paulatinamente lo fuimos abriendo a otros contextos y territorios, proponiendo una apertura en el diálogo y amplificando el catálogo de sentires y pensares respecto al arte contemporáneo, sus formas y sus aproximaciones sociales”, detalló Laureana Toledo, artista y coordinadora de Mutualidad.
Las obras de 45 creadores son algunas de las muchas desarrolladas durante el programa, y que han sido asesorados por artistas y curadores como Laureana Toledo, Luis Felipe Ortega, Virginia Colwell, Verónica Gerber, Sol Henaro, Catalina Lozano, David Miranda, Rafael Ortega, Natalia de la Rosa, Paola Santoscoy y Richard Moszka (1968-2025).
Galería El Alacrán, Facultad de Artes Plásticas de la UABJO, Peluquería Alberto’s Xoxo, Rocinante, Comitiva Patronal de la Imagen, Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas de Oaxaca, Centro de las Artes de San Agustín, son algunos de los 25 espacios que se sumaron a la propuesta.