Muere Gabriel Castellanos Pérez, artista e impulsor de la escena cultural independiente de Oaxaca

OAXACA, Oax.- Familia y amistades del artista plástico Gabriel Castellanos Pérez (1979-2026) dieron a conocer su deceso ayer lunes en la capital oaxaqueña. Un artista considerado fuera de serie por su pintura, dibujo y grabado, así como por el acompañamiento a artistas emergentes e impulso a nuevos espacios culturales independientes.

Castellanos, de 46 años, nació en la ciudad de Oaxaca. Cursó estudios en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, desarrolló la técnica de dibujo de figura humana, grabado en metal y madera, litografía y monotipo.

Castellanos Pérez fue parte del Taller 910, fundado en 2001. Foto: Especial.

Al definir su trabajo, en relación al dibujo destacó la capacidad de las líneas para comunicar ideas con pocos elementos. Su trabajo abarcó diferentes formas de expresión visual y una búsqueda personal a través de la plástica.

Fue parte del Taller 910, fundado al inicio del siglo en 2001, donde colaboró en colectivo con Vicente Mesinas, Siegrid Wiese, Xavier Scheremberg y Rosendo Vega.

La propuesta del nombre provino de que en Francia existen talleres s donde se limitaron a ponerle el número del lugar de reunión. Tras cuatro años, el lugar se consolidó como un referente entre las galerías de Oaxaca y de México.

El creador participó en exposiciones colectivas Xalapa, Monterrey, Chiapas y en espacios culturales de San Agustín Etla.