Muere el escritor Luis Alberto Ayala Blanco a los 57 años

El escritor y productor Luis Alberto Ayala Blanco murió a los 57 años, dio a conocer la Editorial Sexto Piso este lunes 19 de octubre del 2026.

En Sexto Piso lamentamos enormemente el fallecimiento de Luis Alberto Ayala Blanco, socio fundador y pilar indiscutible del origen y concepción de esta casa editorial, así como autor de la misma, notablemente del ensayo El silencio de los dioses. Descansa en paz, querido Luis, y muchísimas gracias por todo”, se lee junto a la esquela del escritor.

Aunque la noticia se dio a conocer este lunes 19 de octubre, por publicaciones de sus amigos, como la escritora y promotora literaria Paola Tinoco, se sabe que falleció el domingo 18.

Su pasión por el conocimiento, los libros, su mirada crítica y su sentido del humor serán siempre recordados”, compartió Paola Tinoco.

Por su parte, la Editorial Cuadrivio dedicó algunas palabras a la memoria del escritor Alberto Ayala en otra publicación.

Su influencia perdura en cada libro que ayudó a construir. Editorial Cuadrivio lamenta profundamente su deceso; descanse en paz”, escribieron.

¿Quién fue Luis Alberto Ayala Blanco?

Luis Alberto Ayala Blanco fue un escritor, editor y profesor mexicano, nacido el 3 de abril de 1969 en la Ciudad de México. Se destacó por su participación en el mundo editorial y por sus reflexiones sobre la filosofía, la cultura y la sociedad. Fue uno de los fundadores de la editorial independiente Sexto Piso, creada en 2002 junto con Eduardo Rabasa, Francisco de la Mora y Rafael López.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en diversos proyectos culturales y literarios. También se desempeñó como profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dirigió durante cinco años La Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Su trabajo como editor contribuyó a impulsar la publicación de obras literarias y filosóficas que invitaban a los lectores a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida y el pensamiento humano.

Muere Luis Alberto Ayala Blanco. @editorialsextopiso

Entre sus obras más conocidas se encuentran Estupidez ilustrada, Autómatas espermáticos y El silencio de los dioses. En sus escritos abordó temas como la condición humana, la cultura, el conocimiento y las contradicciones de la sociedad, utilizando un estilo crítico e irónico que invitaba a cuestionar las ideas establecidas.

Luis Alberto Ayala Blanco dejó una huella importante en el ámbito cultural mexicano, tanto por sus aportaciones como escritor como por su labor editorial y académica. Su trabajo ayudó a abrir espacios para nuevas voces y propuestas intelectuales, demostrando la importancia de los libros como herramientas para comprender mejor el mundo y reflexionar sobre la realidad.

¿De qué murió el actor y productor?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de Luis Alberto Ayala Blanco.

Aunque la noticia de su muerte generó muestras de tristeza entre personas del ámbito cultural y literario, la información difundida hasta ahora no especifica si falleció a causa de alguna enfermedad o por otras circunstancias.

De acuerdo con los testimonios publicados, su amiga Moramay Kuri comentó que lo acompañó durante sus últimas semanas. Sin embargo, sus declaraciones tampoco revelaron detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Por esta razón, no es posible afirmar con certeza de qué murió el escritor. Hasta que su familia o alguna fuente confiable proporcione información oficial, la causa de su muerte permanece sin confirmarse públicamente.