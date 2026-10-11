Krauze reivindica el lugar de la cultura en la construcción de México  

MONTERREY, N.L.– “Celebro que esta feria reivindique el lugar de la cultura en la construcción de México. La política, lo he dicho muchas veces, es el viento veleidoso que mueve las ramas de los árboles. Pero la cultura es el tronco y la raíz. La política pasa, la cultura queda”, comentó ayer el historiador Enrique Krauze en la inauguración de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

Como representante de El Colegio Nacional, invitado de honor del encuentro editorial más importante del norte del país, el ensayista destacó que

en la cultura, el instrumento específico es el saber encarnado en ese objeto que desde hace milenios ha buscado transmitir el conocimiento y reflejar como un espejo el amor y el dolor del mundo, el misterio de la vida. Me refiero a nuestro amigo silencioso: el libro”.

Ante autoridades del Tecnológico de Monterrey, organizador de la feria, y del gobierno del estado de Nuevo León, el también editor evocó dos figuras regias centrales que han transformado la cultura en Iberoamérica: Alfonso Reyes (1889-1959) y Gabriel Zaid (1934).

Enrique Krauze exhortó a los asistentes a la FIL Monterrey a valorar la libertad, ya que se pone a prueba diariamente. Foto: Cortesía FIL Monterrey.

“Felicito a los organizadores por la recuperación de una tradición humanista que, de algún modo, se atenuó por el admirable impulso industrial, científico, técnico y empresarial en esta ciudad que es, en esos campos, vanguardia de México. Esa tradición relegada cabe en un nombre: Alfonso Reyes.

“Siempre he creído que Monterrey debe honrar permanentemente la obra de Reyes. Debemos propagar entre las nuevas generaciones su amor por la cultura griega y también de su juguetona pasión por los secretos de la cocina y la bodega. Debemos propiciar la lectura de sus libros, tesoros sorprendentes de ingenio, alegría y gentil sabiduría”, agregó.

Respecto a Zaid, el director de Editorial Clío añadió que “sigue entre nosotros, leyendo la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad, las tradiciones, el lenguaje. Zaid es un clásico vivo”.

Krauze resaltó el lema de El Colegio Nacional, fundado en 1943, La libertad por el saber. “Valorémoslo en un mundo en el que la libertad se pone a prueba diariamente; no sólo por los regímenes autoritarios y populistas, sino por congresos literarios que han preferido la cancelación de quien piensa diferente a la discusión fundamentada, abierta, clara y franca. Por fortuna, ese ánimo inquisitorial no es, y seguramente nunca será, el talante de la FIL de Monterrey”.

A lo largo del día cientos de personas visitaron los stands de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Foto: Cortesía FIL Monterrey.

Por su parte, el escritor y editor argentino Alberto Manguel, encargado del discurso inaugural, señaló que

“más o menos lúcidos, más o menos sinceros, somos criaturas de lenguaje, animales rectores que reflejamos en nuestras identidades, sea cual sea nuestra creencia, el mandato inicial del evangelio de Juan. En todos nuestros comienzos hay palabras”.

Indicó que “la literatura nos enseña a percibirnos. Como seres humanos, siempre habitamos el lenguaje, pero también somos habitados por él”.

Carmen Junco, presidenta de la FIL de Monterrey, dijo que este encuentro es “una expresión de la perseverancia regiomontana. De una sociedad que ha pasado por distintas etapas, ha enfrentado diversos desafíos y ha logrado transformarse.

“Esta feria muestra la voluntad de una ciudad y de un Estado por construir una comunidad alrededor de los libros”, apuntó tras especificar que esta edición ha convocado a 700 autores.

Por su parte, Juan Pablo Murra, rector del Tec de Monterrey, subrayó que a esta casa de estudios y El Colegio Nacional “nos unen Reyes y Zaid. Estamos convencidos de que la libertad se alcanza a través de la búsqueda constante del conocimiento. Leer es un placer por el que debemos hacer un esfuerzo”.

Finalmente, el gobernador regio Samuel García invitó a “más que ver la tecnología como a un enemigo, debemos verla como una herramienta para alcanzar mejores niveles de lectura”.

Evocó la polémica sobre la conveniencia de no permitir el uso de los celulares en las aulas, en educación básica; y aclaró que su gobierno no está de acuerdo.

Tras el corte del listón, se realizó un recorrido por el recinto ferial.