 Hay Títeres reúne a compañías de siete países en Xalapa

XALAPA, Ver.— Con la participación de compañías de siete países y una oferta de 17 producciones escénicas, hoy inicia la 12ª edición del Festival Internacional Hay Títeres, un encuentro que además celebra el 17º aniversario del teatro-foro El Rincón de los Títeres, el primer recinto en México edificado para el arte titiritero.

El encuentro independiente que culmina el 29 de noviembre convocó a reconocidos exponentes de las artes escénicas de Alemania, España, Cuba, Argentina, Italia, Guatemala y México, con agrupaciones de Tlaxcala y Veracruz.

Lorenzo Portillo Armendáriz y David Aarón Estrada, fundadores de la compañía Merequetengue Artes Vivas y directores del espacio, destacaron la relevancia de sostener un festival internacional desde la autogestión.

Lorenzo Portillo Armendáriz y David Aarón Estrada, fundadores de la compañía Merequetengue Artes Vivas y directores del espacio El Rincón de los Títeres Foto: Lourdes López.

Buscamos que venga el mundo a Xalapa y que podamos ver al mundo a través de los títeres. Este proyecto lo hacemos para que la niñez pueda conocer otras culturas”, señaló David Aarón Estrada durante la presentación del programa.

Entre las agrupaciones participantes destaca el grupo cubano La Proa, que también impartirá un taller formativo, así como la presentación de titiriteros veteranos de Alemania y compañías de Huamantla, Tlaxcala, un icónico bastión del títere en el país.

El cartel oficial fue diseñado por el ilustrador veracruzano Israel Barrón.

El festival Hay Títeres surgió hace más de una década como una propuesta crítica y alternativa frente a la realización de eventos de franquicia como el Hay Festival, que concentraban importantes presupuestos públicos sin incorporar de manera sustancial a la comunidad artística local.