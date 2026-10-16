Una hacienda de más de 200 años revive el terror en Xico, Veracruz

XALAPA, Ver.— Xico, Veracruz, vuelve a colocar su patrimonio histórico en el centro de la agenda cultural con la apertura de los Túneles del Terror, un espectáculo nocturno que se realiza dentro de la Hacienda San Bartolo, construcción de más de dos siglos que conserva muros, pasillos y cavidades originales.

El montaje, organizado por la empresa Xico Adventure, se presentará del 29 de octubre al 2 de noviembre y forma parte de las actividades de la temporada de Todos Santos en la región.

La hacienda, ubicada en el camino a la cascada de Texolo, sirve como escenario natural para recrear la leyenda escrita por el cronista local Amado Manuel Izaguirre. El recorrido —de 35 a 45 minutos— integra a 15 actores caracterizados, iluminación y ambientación sonora que aprovecha la arquitectura del inmueble para generar efectos de profundidad, eco y penumbra.

Los espectadores recorrerán una construcción de más de dos siglos de antigüedad en donde un grupo de 15 actores narra crónicas de la región de Xico. Foto: Cortesía Xico Adventure.

Los organizadores la han catalogado como una de las casas de terror más completas del estado por su combinación de narrativa, actuación y espacio histórico. El acceso tiene un costo de 150 pesos por persona.

La actividad se suma a la oferta cultural de Xico, que durante esta temporada registra un incremento de 70 a 80% en visitantes provenientes de Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí. La afluencia se concentra en recorridos gastronómicos, compra de café y mole, visitas a calles del centro y experiencias temáticas. Aunque el acceso a la cascada de Texolo permanece restringido por lluvias, la agenda de actividades artísticas y culturales continúa sin afectaciones.

La Hacienda San Bartolo ha sido desde tiempos ancestrales un punto de referencia en la memoria del municipio; en los últimos años se ha integrado a los circuitos de turismo cultural. Su uso como sede de espectáculos escénicos nocturnos busca reforzar la conservación del inmueble y diversificar la oferta de atractivos que ofrece Xico durante una de sus temporadas más concurridas.