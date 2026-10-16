La Guelaguetza Afro reunirá las tradiciones de la Costa oaxaqueña

OAXACA, Oax.— En el Día del Pueblo Negro Afromexicano, que se celebrará el 19 de octubre en Chacahua La Isla, municipio de Villa de Tututepec, se llevará a cabo la Guelaguetza Afro La Rejunjuneada, un encuentro festivo que reunirá las expresiones culturales, danzas y tradiciones de las comunidades afromexicanas de Oaxaca.

La celebración popular contará con la participación de 10 municipios de la región Costa, cuyos grupos representativos presentarán las fiestas identitarias y tradiciones de sus respectivas localidades.

El programa iniciará el 17 de octubre en San Marquitos con la sesión de cuentacuentos Historias de los pueblos Afros. Al día siguiente, en el corredor del Palacio Municipal se inaugurará la exposición del Taller de historia de la fotografía Luz, Tiempo y Memoria.

La celebración contará con la participación de los habitantes de 10 municipios de la región Costa de Oaxaca. Foto: Cortesía Comunicación Universidad del Mar de Oaxaca.

El 19 de octubre, el grupo de danza folclórica local presentará La Danza del Toro de Petate en la plaza pública de Tututepec, una manifestación con raíces coloniales que comparte tradición con estados como Guerrero y Michoacán. En esa misma fecha y sede, se instalará la expo-venta y encuentro de cultura alimentaria Sabores afromexicanos.

Y para conmemorar la fecha —instituida en 2013 por el Congreso local en la comunidad de Collantes, Santiago Pinotepa Nacional— se realizará un convite tradicional en el que participarán delegaciones, visitantes y habitantes locales, para culminar con un programa de danzas, sones y jarabes, amenizados por la banda de Villa de Tututepec.