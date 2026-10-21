Gerry López celebra la historia del saxofón en Latinoamérica con su álbum "Dialogues"

Ideada como una celebración sonora que evoca la llegada del saxofón a América Latina, Dialogues, la más reciente grabación del saxofonista, compositor y arreglista mexicano Gerry López, es un homenaje a la historia de un instrumento que revolucionó el sonido en todo el mundo, que presentará en México en marzo de 2027.

“La intención de este álbum es hacer un trabajo de composiciones y arreglos para un formato poco explorado en la historia musical moderna, como es el quinteto de saxofones. Se ha explotado la sonoridad del cuarteto de saxofones, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero el quinteto es algo que yo tenía muchas ganas de explorar”, detalló Gerry López en entrevista con Excélsior.

“Quería retomar a esos compositores de los que soy seguidor, como Paquito D’Rivera, Yamandu Costa, de Brasil, y algunos temas que elegí de la tradición latinoamericana, como La Negra Atilia, de Venezuela, para darles un color allegado a mis influencias del jazz, pero respetando la música y tradicional de estas regiones. Para mí, es una celebración del saxofón en Latinoamérica”, explicó.

Dicho álbum incluye temas inéditos como Sabor a miel, un bolero que dedica a la cultura mexicana; Chaparrita, en el que buscó la sonoridad del groove y el funk mexicanoamericano, y Dialogues, que da título al álbum.

El músico y director de orquesta señala que "Dialogues" es una conversación entre la memoria y la creación. Foto: Cortesía Vincent Mignin.

¿Cómo describiría el impacto del saxofón en América Latina?

“El instrumento fue inventado por Adolphe Sax en Europa en la década de 1840. Él provenía de Dinant, Bélgica, aunque se instaló en París y desarrolló este instrumento, obtuvo la patente y lo introdujo en las orquestas militares.

“No soy un historiador, pero he leído los trabajos de Miguel Ángel Villafruela o de Omar López, uno de nuestros grandes exponentes del saxofón contemporáneo, y ellos coinciden en que el saxofón llegó a México antes del porfiriato, gracias al vínculo musical y cultural entre México y Francia”.

¿Cómo se recibió en México este instrumento? “Fue muy bien acogido, no sólo en las agrupaciones musicales militares, sino que rápido se metió en la cultura mexicana, en particular en la música norteña, que venía de la influencia de la polka. Yo provengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y es algo que crecí viendo en las calles.

Treinta años después de haberlo estudiado, me doy cuenta de a qué punto y desde cuándo es parte de la cultura mexicana; y de la misma manera llegó a Cuba, Venezuela y Brasil”, detalló.

Con este disco, Gerry López realiza un homenaje al saxofón, instrumento que revolucionó la música en el mundo. Foto: Cortesía Vincent Mignin.

¿Este disco realiza un diálogo entre memoria y creación? “Sí, es un diálogo entre ambos conceptos. Una de las piezas de gran memoria es el son mexicano, La Llorona, que decidí tomarlo como referente, y a éste se suma Jacarandas que es otro tema que le dedico a la Ciudad de México. Y ese diálogo se extiende con La negra Atilia, tema folclórico de la cultura venezolana”.

¿Qué habría pasado con su carrera si el saxofón jamás se hubiera inventado? “Antes de tocar el saxofón, yo estudiaba el piano clásico, te hablo de cuando tenía seis años y, desde ese momento, sentía una conexión muy fuerte con la música. Probablemente habría seguido por ese camino. Sin embargo, el saxofón llegó como una terapia médica. Quizá el camino habría sido el piano o la dirección de orquesta”.

¿Cómo ha avanzado su trabajo como director de la New Fribourg Jazz Orchestra?

Han sido cuatro años al frente de la agrupación y hemos hecho creaciones increíbles. La más reciente fue con la trombonista y cantante catalana Rita Payés y también hemos tenido a artistas como Joan Chamorro y Scott Hamilton, entre muchos más.

“Estoy muy contento y agradecido por la confianza, por crear un vínculo y estar abiertos a recibir otro tipo de propuestas. Además, en abril cumpliré 40 años y para entonces programaré un proyecto de jazz sinfónico; será una gran producción con orquesta sinfónica, Big Band y algunos artistas invitados como Matthew Michel y Claude Schneider.

Dialogues es la octava grabación de Gerry López, con la cual celebra 172 años de presencia del instrumento en Latinoamérica..

Es una grabación que plantea una conversación viva entre memoria y creación, entre la herencia musical latinoamericana y las posibilidades expresivas del saxofón en el presente.