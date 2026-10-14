Explora Luis Fernando Martínez el Alzheimer desde la poesía

MONTERREY.– Una triangulación conceptual entre lo que es la memoria, la identidad y la pérdida. Esto es lo que hace el poeta tapatío Luis Fernando Martínez Medina (2004) en su libro Inventario de la materia blanca (Vaso Roto), que hurga en los misterios del Alzheimer.

Seleccionado entre 120 manuscritos inéditos de poemas en español, este título ganó el Premio de Poesía Joven Vaso Roto, dotado con 4 mil euros, que el bardo recibió en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey.

A sus 22 años, el estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara afirma en entrevista que

la poesía es la interacción del alma con la vida a través del lenguaje. Me gusta conectar con cosas simples y explicarlas. La poesía nos echa luz sobre qué hay más allá de lo que vemos”.

El libro ganador del Premio de Poesía Joven Vaso Roto reúne 110 poemas. Foto: Daniel Tamez/ Cortesía Vaso Roto.

En este volumen, que reúne unos 110 poemas y está dividido en tres actos y un epílogo, el autor utiliza palabras como silencio, deterioro, grietas, oscuridad, olvido, pérdida y desaparición, para nombrar algo que ya no existe.

“El Alzheimer es muy complejo. Los enfermos van perdiendo no sólo la percepción de la realidad, sino que tienen la sensación de que los pasillos son más grandes o chicos, que las habitaciones van desapareciendo, la casa, las calles que conocían de memoria”, explica.

El Alzheimer es muy complejo. Los enfermos van perdiendo no sólo la percepción de la realidad, sino que tienen la sensación de que los pasillos son más grandes o chicos, que las habitaciones van desapareciendo, la casa, las calles que conocían de memoria”, explica.

Martínez Medina agrega que el poemario va más allá de la enfermedad.

“Nos habla de la relación entre un padre y un hijo. El hijo es Enrique y el padre tiene Alzheimer y trabaja en una abarrotera familiar. Se percibe que enfrenta un deterioro del cerebro, mientras el hijo está sujetando muchas cosas del padre”.

Tras aclarar que el libro no es autobiográfico, añade que “tenemos una identidad para conocernos e identificarnos; pero qué pasa cuando la memoria se empieza a desvanecer. ¿Perdemos esa identidad? La forma en la que podemos aproximarnos es desde la poesía”.