OAXACA, Oax.– El Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) presenta este mes dos nuevas exposiciones: las máscaras fantásticas de José de la Luz Pascual Gordillo en “Detrás del rostro” y la gráfica representativa de las regiones oaxaqueñas que integran la carpeta "Téquitl", en la que figuran ocho artistas: Víctor Cha’ca, Guty, Everest Isaac, Ixrael Montes, Bakuza Olguín, Alma Patiño, Tomás Pineda y Rodrigo Wise.

Pascual Gordillo nació en Macuspana, Tabasco, y desarrolló durante cuatro décadas una trayectoria dedicada a la educación en Oaxaca. Su carácter creativo e inquieto lo llevó, paralelamente, a explorar diversas disciplinas y técnicas artísticas.

Exhibe el MUPO obra gráfica y máscaras fantásticas Cortesía MUPO

La muestra "Detrás del rostro" representa una nueva etapa en la búsqueda de este artista visual, pues su serie de máscaras surge de un curso impartido por Maiko Morales en el MUPO; y constituye un ejercicio de exploración de formas, materiales y colores.

En estas piezas, el artista se aproxima al rostro como un espacio de transformación y diálogo entre lo ancestral, lo contemporáneo, lo individual y lo colectivo.

Por su parte, los creadores plásticos Víctor Cha’ca, Guty, Everest Isaac, Ixrael Montes, Bakuza Olguín, Alma Patiño, Tomás Pineda y Rodrigo Wise unieron sus esfuerzos para producir la carpeta de gráfica que han titulado "Tequitl", la raíz náhuatl de la que proviene la palabra tequio, y que designa justamente una labor compartida.

Exhibe el MUPO obra gráfica y máscaras fantásticas Cortesía MUPO

Pese a la variedad de proveniencias y experiencias de los creadores reunidos en esta producción, destaca la voluntad de homologar estilos y temas por parte de cada artífice implicado en la tarea conjunta del tequio.

"Detrás del rostro" y "Téquitl" estarán en exhibición en el MUPO hasta el próximo 11 de noviembre.