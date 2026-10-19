Entregarán Premio Xavier Villaurrutia a Alejandro Artega y su 'bestiario' de máquinas

Veintiún máquinas imposibles, tecnologías clandestinas y varias dosis de inteligencia artificial le dan aliento a Sala de máquinas, antología de cuentos de Alejandro Artega (Estado de México, 1977), quien mañana, a las 12:00 horas, recibirá el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Su libro, dice Arteaga a Excélsior, “es una especie de bestiario de máquinas”, en cuyas páginas florecen inventos que desafían la imaginación. Por ejemplo, la Silla del Monstruo, el Taller aerostático locomotor, la Máquina Möbius, el dispositivo Wilcock, el Ojo del Tiempo, la socioleta, el psiconógrafo, la máquina Morgana, que proyecta la literatura automática, y hasta un detective de bolsillo, alimentados por una prosa llena de ironía.

¿El libro es un homenaje a los inventores que perdió la historia? “No tenía la idea de rendir homenaje a ciertos creadores. Quizá, como se menciona de manera velada en el libro, está dedicado a mi padre, quien era mecánico de compresores y quien en su tiempo libre creó un taller con muchas curiosidades.

Portada del libro "Sala de máquinas" Cortesía editorial Gabinete Portátil

A él no le gustaba comprar una herramienta específica o una máquina para hacer cierto trabajo, sino comprender los principios de la herramienta o de la máquina y reunir las piezas para construirla por su cuenta. Esa capacidad que tenía mi padre de inventar y de construir sus propias máquinas siempre me pareció fascinante”, comenta.

¿Qué invento recuerda ahora? “Antes de morir, lo último que construyó fue un torno para madera. Él hizo las piezas y es una máquina que funciona. Digamos que esa parte de convertirse él mismo en un inventor, sin proponérselo, es lo que podría ser un homenaje con este libro”.

Máquinas fantásticas, la memoria y la sátira a la IA

¿También reflexiona de manera irónica sobre la IA? “Desde hace algunos años que empezaron a surgir las tecnologías vinculadas a la IA, que colaboran para construir obras literarias y artísticas, más que darme curiosidad por esas tecnologías, pensé en que podría escribir ficciones vinculadas con esas tecnologías que suplen al ser humano en tareas artísticas.

El escritor Alejandro Arteaga recibirá el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Cortesía Fabiola Ruiz

Sin embargo, me parece que el producto de esas tecnologías que hoy tenemos es bastante pobre. Yo aspiro en estas ficciones, a que esas tecnologías vinculadas, con la creación, pudieran ofrecernos obras de arte que realmente puedan ser novedosas para el ser humano. A mí me gustaría que esas tecnologías nos ofrecieran algo novedoso y no simplemente un resumen o una nueva combinación de lo que nosotros ya hacemos, es decir, que nos ofrecieran algo que no pudiéramos hallar en una librería”, asevera.

¿Es su libro un inventario de máquinas? “Es más una suerte de bestiario de máquinas y, en cierto modo, así nació. Lo que me planteé fue hacer un índice de posibles máquinas o tecnologías para sugerirme sus historias y a partir de ese índice, de anécdotas, de pequeños fragmentos de historias e imágenes, nacieron estos relatos”.

Por ejemplo, el relato Máquina Möbius, que abre el libro, refiere a una máquina que estimula pensamientos complejos, mientras que Ojo del tiempo, alude a un objeto clandestino del siglo XIX que incita el recuerdo de sueños y pesadillas.

Por otro lado, el relato Morgana, que sirvió para ilustrar la portada del libro —que en 2024 recibió el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez— describe un invento de los surrealistas, traído a México por André Bretón, el cual “una vez aquí, a merced de los intelectuales mexicanos escribió Ensayo de un crimen, atribuida a Rodolfo Usigli” y colaboró con Octavio Paz y Jorge Luis Borges.

El escritor Alejandro Artega recibirá el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Cortesía Francisco Patiño Salgado

¿De dónde viene el Ojo del tiempo? “Aquel recuerdo de dos remolinos encontrados nació a partir de una pesadilla infantil en aquellos momentos en que tuve fiebre. Así que para mí era una imagen que tenía guardada desde entonces y que como niño me parecía infame porque podía generarme terror, porque era, como dice el relato, una muerte sin fin”, apunta.

¿Por qué le interesó crear una máquina alimentada por la memoria de detectives como Sherlock, Dupin, Marple, Brown, Maigret, Poirot, Mandrake, entre otros? “Cuando concebí este libro no sólo pensaba en máquinas y tecnologías, sino también en lo que llamamos gadgets o juguetes que tenemos en los teléfonos inteligentes.

Así que pensé en un gadget que pudiera resolver crímenes. Esa idea la estuve barajando bastante tiempo y para vincularla (con el lector) me di cuenta que podría ser mediante una hoja de venta, como aparecen los artículos en Amazon o MercadoLibre”, explica.

El escritor Alejandro Arteaga recibirá el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Cortesía Francisco Patiño Salgado

Ucronías, herencia de Borges y la tradición del galardón

¿Sus ficciones tienen una referencia de la literatura de Borges? “No se trata de una imitación, aunque sí es totalmente borgesiano el modo en tomar ciertos recursos de la realidad y extrapolarlos o llevarlos hacia una irrealidad para darle verosimilitud.

Lo que me gusta de construir ficciones es explorar esa frontera en la que uno puede jugar entre el hecho real y la ficción... Además, hay otro recurso que utilizo: la ucronía, es decir, construir una noticia falsa a partir de hechos reales para crear ese efecto que nos hace dudar si lo que estamos leyendo es real o no, que surgió de la influencia directa de Borges”, apunta.

¿Cómo recibe el Premio Xavier Villaurrutia? "Como tú sabes, uno apuesta por un premio sabiendo, de antemano, que es probable que no lo obtengas. El Xavier Villaurrutia es, al menos para mí, el más importante literariamente hablando de México. Además, sabiendo de antemano que se otorga un libro publicado, como tú dices, desde la poca difusión que ha tenido mi obra y mi nombre en el medio literario, pensé que no tenía mucha oportunidad.

Así que para mí representó, en principio, una sorpresa el hecho de obtener este premio y también un privilegio, una emoción. Además, este galardón, como tú lo sabes, desde hace 70 años, lo han obtenido quienes forman parte del canon literario mexicano desde Juan Rulfo, José Revueltas, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Inés Arredondo. Entonces, colocar el nombre de una de mis obras en medio de una lista de nombres enormes... es una satisfacción indescriptible”, concluye.

Reproducir La literatura puede abrir caminos para pensar en el desarrollo tecnológico de forma crítica sin renunciar a la imaginación ni al juego narrativo. Esa es una de las premisas de 'Sala de máquinas'.

Creado en 1955 para reconocer la excelencia literaria, el Premio Xavier Villaurrutia es uno de los reconocimientos más prestigiosos de las letras mexicanas, que han recibido autores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Elena Garro, Juan José Arreola y Gabriel Zaid.

En esta edición el jurado estuvo conformado por Liliana Weinberg, Mónica Nepote y Hugo Valdés, que concedió el premio por mayoría al considerar que Arteaga hace de este libro “una máquina ficcional que muestra, en su carácter híbrido, una capacidad de superar las distancias entre géneros a través de un continuo ejercicio de ensamblaje y transformación”.