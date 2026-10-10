Emmanuel Carrère: escribir sobre uno mismo para hablar de los demás

En mi obra, lo difícil no es hablar sobre mí. Lo complicado es cuando diserto sobre los demás. Me han dicho que soy narcisista, egocéntrico. Es cierto, pero no soy sólo eso”, comentó ayer el escritor francés Emmanuel Carrère (1957), una de las voces fundamentales de la literatura contemporánea.

“El uso de la primera persona en mis historias tiene que ver también con la humildad. Quiero que quede claro que es un punto de vista mío. Es una forma de decirle al lector: ‘Ve la mierda en la que estoy metido, tal vez tú también lo estás”, agregó.

Ante los 640 estudiantes universitarios que abarrotaron la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, el periodista, durante la charla que sostuvo con la escritora Julia Santibáñez, directora de Literatura de la UNAM, desnudó sus emociones y fue honesto con sus lectores.

“Los programas de salud mental son un tabú. Y las familias tienen vergüenza de aceptar estas enfermedades. Entonces, es bueno que alguien diga ‘soy bipolar, tomo medicamentos, estuve en hospitales psiquiátricos. Leer esto es útil. Me quiero defender”, afirmó.

La UNAM entregó cien fichas a los asistentes a la conferencia de Emmanuel Carrère para que el autor firmara sus libros. Elizabeth Velázquez.

El también guionista y realizador aclaró que “el mundo se divide entre nosotros mismos y los que no somos nosotros. Cuando escribo libros busco que tu existencia tenga eco en la existencia de los demás. Mis textos son un vaivén entre el adentro y el afuera, entre el exterior y el interior.

Me considero un historiador aficionado, pero serio. Uno puede contar amores, neurosis, sufrimientos; pero tratar de narrarlo en un marco histórico, hacerlo parte de la historia colectiva”, añadió.

El ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, quien participó como parte del FestivalCultura UNAM, dijo que la escritura es como “una bola de estambre de la que jalas un hijo que a veces se rompe, pero debes jalarlo hasta el final.

Soy una especie de juglar que juega con dos, tres o cuatro pelotas al mismo tiempo. He logrado fusionar varias voces, pelotas e hilos, hasta hacer algo que resulte polifónico”, indicó.

En la presentación previa del autor, la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, destacó que “una de las reglas de Carrère es no mentir, no mentirse. Es una voz dispuesta a decir y narrar todo. Y este es el rasgo que más amamos quienes lo seguimos con devoción”.

Fascinación que quedó demostrada por los cientos de jóvenes que llegaron temprano a formarse para acceder a la sala. Y, al final, se entregaron sólo cien fichas para que los lectores, algunos con más de seis libros entre los brazos o en bolsas repletas, pasaran de diez en diez a que Carrère se los firmara.

El novelista galo presentará mañana domingo, a las 18:00 horas, su libro más reciente, Koljós (Anagrama), en la Feria Internacional del Libro Monterrey.